L'architetto Campanile alla guida di Castel del Monte, gli auguri della sindaca

Nuova direzione per Castel del Monte: alla guida del sito patrimonio Unesco è stata designata l'arch. Donatella Campanile. Dal 2010 in forze al Ministero della Cultura come funzionario architetto, prima presso la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, poi presso il Segretariato regionale per la Puglia, ora passa alla guida del maniero federiciano. Specialista in restauro dei monumenti, dopo la laurea in Architettura presso il Politecnico di Bari, Donatella Campanile ha conseguito un dottorato di ricerca in restauro presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" e ha al suo attivo numerosi studi e attività di restauro, recupero e valorizzazione di monumenti pugliesi e non.



«Alla direttrice Donatella Campanile auguro buon lavoro – dichiara il sindaco Giovanna Bruno – con l'auspicio a collaborare in maniera sinergica, non solo con questo Comune ma con tutti gli enti coinvolti, per la tutela e la valorizzazione del sito Unesco. Una sfida certamente importante che richiede l'impegno di tutti. L'attrattività culturale e turistica di questo monumento è una priorità a cui siamo chiamati a lavorare ogni giorno dell'anno. Buon lavoro!».