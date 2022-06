L'andriese Riccardo Di Mattero, neo Console onorario della Repubblica Ceca per la Puglia

Si è inaugurata, nella serata del 24 giugno 2022, la sede del Consolato Onorario della Repubblica Ceca per la Puglia, guidato dal Console Riccardo Di Matteo. Numerose le autorità nazionali e locali presenti alla cerimonia, a cui hanno presenziato in rappresentanza del Governo della Repubblica Ceca, S.E. l'Ambasciatore Hana Hubáčková, e il Console Jana Karfíková."Siamo molto lieti di aver inaugurato a Bari il nuovo Consolato Onorario della Repubblica Ceca. Si tratta della realizzazione di un piano a più lungo termine, che si basa sul crescente interesse dei turisti cechi nella regione Puglia, ma anche sull'interesse a sfruttare le più ampie possibilità di cooperazione con questa regione italiana in forte sviluppo", ha dichiarato l'Ambasciatore.L'onorevole Vojtěch Munzar, Presidente del Gruppo Interparlamentare di Amicizia tra Italia e Repubblica Ceca, ha inviato il suo personale saluto al Console Di Matteo. Un caloroso augurio di buon lavoro è arrivato da parte dell'eurodeputato Martina Dlabajová, grande amica e conoscitrice della Puglia, che ha evidenziato come "la Puglia e la Repubblica Ceca hanno visto un forte avvicinamento in questi ultimi anni. Numerosi voli settimanali collegano da tempo le città di Bari e Praga e questa facilità di spostamento ha consentito a migliaia di cittadini cechi di scoprire le bellezze culturali, naturalistiche e gastronomiche della Vostra regione, e sono pochi coloro che, dopo aver visitato i vostri borghi e nuotato nel vostro mare, non si siano innamorati della Puglia. (Io per prima ormai parecchi anni fa).Una volta tornati a Praga, grazie all'intraprendenza di alcuni vostri concittadini e al lavoro delle Istituzioni Italiane in Repubblica Ceca, hanno potuto rivivere alcuni dei sapori regionali e hanno potuto partecipare a eventi culturali presso l'Istituto Italiano di Cultura, rivivendo la loro esperienza in Italia."Presenti anche il Sen. Gianmauro Dell'Olio, Presidente della UIP Italia-Repubblica Ceca e gli onorevoli Francesca Galizia, Presidente dell'Associazione Interparlamentare di Amicizia Italia-Repubblica Ceca e Antonio Tasso, capogruppo alla Camera del MAIE. La Regione Puglia era rappresentata dall'Assessore Regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia e dal consigliere regionale Ruggiero Mennea, mentre Lucio Giovanni Smaldone, Presidente del Municipio 2 di Bari, ha portato il saluto del Sindaco Decaro.All'inaugurazione ha presenziato anche una nutrita rappresentanza del Corpo Consolare con il Console e Decano del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise, Ugo Patroni Griffi, il Console Segretario Generale del Corpo Consolare Puglia, Basilicata e Molise, Massimo Salomone, il Console Onorario del Brasile Carlo Emanuele Valperga di Masino e il Console Onorario del Portogallo, Pierluigi Rossi. Per l'occasione è venuto da Praga l'imprenditore di origini baresi, Mauro Lovecchio, membro eletto del Com.It.Es per la Circoscrizione Repubblica Ceca.Le priorità emerse durante la serata inaugurale, oltre all'espletamento delle ordinarie funzioni consolari di rappresentanza e assistenza ai cittadini della Repubblica Ceca in Puglia, sono state quelle di favorire l'interscambio culturale, turistico e imprenditoriale. Si è inoltre discusso della necessità di privilegiare la promozione dei territori del Nord Barese, ancora non sufficientemente interessati dal turismo ceco e, di contro, promuovere la conoscenza di mete alternative a Praga, ma altrettanto interessanti, come i siti UNESCO di Olomouc, Kuhná Hora, Teleč, la chiesa di San Giovanni Nepomuceno di Zelená Hora, opera dell'architetto di origini italiane Jan Blažej Santini, oltre ai bellissimi centri storici di Pilsen e Brno, nelle cui prigioni fu detenuto Silvio Pellico e dove vi scrisse "Le mie prigioni".I futuri progetti vedranno anche la promozione di interscambi imprenditoriali e l'organizzazione di gemellaggi tra Comuni pugliesi e cechi.E la delegazione dell'Ambasciata della Repubblica Ceca in Italia, ha visitato sabato mattina, 25 giugno la città di Bisceglie."Visitare Bisceglie è stata una vera esperienza. Grazie mille per questa opportunità e per l'opportunità di incontrare i rappresentanti della città guidati dal sindaco e conoscere non solo la storia della città, ma anche il suo sviluppo attuale. Come tutta la regione, Bisceglie mostra attenzione ai progetti di sviluppo, soprattutto nel campo del turismo. Insieme al nostro nuovo Console Onorario della Repubblica Ceca a Bari, il Sig. Riccardo di Matteo, abbiamo riscontrato un reale interesse per la collaborazione con i partner cechi", ha dichiarato l'Ambasciatore.La missione, organizzata dal Console Onorario della Repubblica Ceca in Puglia Riccardo Di Matteo, ha favorito l'incontro tra la delegazione diplomatica e una rappresentanza del Comune di Bisceglie, guidata dal Sindaco Angelantonio Angarano e dall'Assessore Comunale alla Cultura Addolorata Bianco.All'incontro ha partecipato anche l'imprenditore di origini baresi, Mauro Lovecchio, membro eletto del Com.It.Es per la Circoscrizione Repubblica Ceca.Sono emersi numerosi punti di contatto e si è discussa la possibilità di promuovere, a breve, un gemellaggio tra la città di Bisceglie e un Comune in Repubblica Ceca.Durante la visita, la delegazione è stata guidata tra i vicoli del centro storico e le sale del Museo Diocesano di Bisceglie, dal direttore Giacinto La Notte.