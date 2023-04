Studenti dell'ITT "Onofrio Jannuzzi" di Andria impegnati nel progetto "Rielaboro", tra integrazione e mezzi di comunicazione

Social Video 4 minuti Il cortometraggio degli studenti dell' ITT "Onofrio Jannuzzi"

"Rielaboro", ragazzi tra integrazione e mezzi di comunicazione. Si intitola così il progetto, realizzato dalla classe 4EI dell'ITT "Onofrio Jannuzzi" di Andria, promosso dal Corecom Puglia, Ufficio Scolastico Regionale, Ordine dei Giornalisti di Puglia e Cime. L'ITT Jannuzzi ha partecipato insieme ad altri dieci istituti scolastici pugliesi al progetto che ha proposto il tema del conflitto russo-ucraino, elaborato dagli studenti con la realizzazione di un cortometraggio che ha messo in evidenza il tema della fratellanza che vince ogni forma di conflitto tra popoli diversi."Originalità dell'idea, chiarezza nella descrizione delle sceneggiature, attenzione minuziosa nella definizione tecnica dei particolari del montaggio, chiarezza nella descrizione consequenziale dei testi". Con questo testo è stata sintetizzata la motivazione della giuria tecnica, composta da fotoreporter di fama internazionale come Manoocher Deghati, pluripremiato al World Press Photo, Chiara Avesani e Francesca Borri. Presenti anche come giurati, Felice Blasi, vicepresidente del Co.re.com Puglia, Livio Costarella, segretario dell'Ordine dei giornalisti di Puglia e Maria Teresa Santacroce dell'Usr Puglia. Alla realizzazione del cortometraggio gli studenti sono giunti dopo aver seguito on line diversi moduli formativi sviluppati da giornalisti, inviati di guerra e docenti dell'Accademia del Cinema. Corsi di formazione sono stati riservati anche per i docenti che hanno coordinato il progetto che intendeva insegnare ai ragazzi il ruolo dell'informazione nella trasmissione delle notizie.