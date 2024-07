Invade la corsia opposta seminando distruzione: tragedia sfiorata sull'A/14 tra Canosa ed Andria

Un drammatico incidente stradale è accaduto intorno alle ore 3 di sabato 27 luglio al km 609, direzione nord, dell'A/14, nel tratto che da Canosa di Puglia porta ad Andria.



Per cause in corso di accertamento, un pesante autoarticolato, ha invaso a velocità sostenuta la corsia opposta, in un tratto della carreggiata in cui sono in coso dei lavori di manutenzione, mentre alcuni operai erano al lavoro per una prevista manutenzione.



Il destino ha voluto che il Tir, dopo aver travolto parte dei segnali stradali ed il guard rail, si sia schiantato contro questo, lasciando incolumi sia gli operai che il guidatore, uscito indenne dalle lamiere contorte del pesante autoarticolato e del guard rail.



Sul posto sono immediatamente giunte pattuglie della Polizia Stradale da Andria e dal COA di Bari, con i mezzi della Società Autostrade.



La strada è stata completamente liberata solo intorno alle ore 6:30, dopo intensa attività di rimozione e di pulizia dai detriti da parte del personale del Soccorso Stradale Scaringella.