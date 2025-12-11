Insignita Cavaliere al Merito della Repubblica la Commissaria della Asl Bt, Tiziana Dimatteo

L'onorificenza di UFFICIALE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA alla Sig.ra Teresa Tricarico, Minervino Murge

L'onorificenza di UFFICIALE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA al Sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri in quiescenza Michele Pinto, Bisceglie

L'onorificenza di CAVALIERE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA alla dott.ssa Tiziana Dimatteo, Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Barletta Andria Trani, Bisceglie

L'onorificenza di CAVALIERE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA all'Assistente Capo Tecnico Coordinatore della Polizia di Stato in Quiescenza Giovanni Calabrese, Barletta.

L'onorificenza di CAVALIERE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA al sig. Ruggiero Martire, dipendente società di servizi e volontario Croce Rossa Italiana e Caritas - Barletta)

L'onorificenza di CAVALIERE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA a Giuseppe Nugnes, imprenditore - Trani

L'onorificenza di CAVALIERE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA al dott. Salvatore Negrogno, infermiere, Trani)

L'onorificenza di CAVALIERE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA all'ing. Riccardo Loiodice, Andria

L'onorificenza di CAVALIERE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA al Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, Lucianna Reggente, Andria

L'autorizzazione a fregiarsi dell'onorificenza pontificia di Commendatore con Placca dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro al sig. Nicola Virgilio, bancario in quiescenza, Andria

Medaglia d'oro di vittima del terrorismo a GIOVANNI GRAVINA – Ispettore capo della Polizia Penitenziaria in quiescenza, Trani

Medaglia d'oro di vittima del terrorismo al 1° Caporal Maggiore dell'Esercito Italiano Raffaele Lionetti, Barletta

La Sala Rossa del Castello di Barletta ha fatto da sfondo alla cerimonia di consegna delle Onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, delle Onorificenze dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro e delle Medaglie d'oro per vittime del terrorismo.Alla manifestazione erano presenti con il Prefetto Silvana D'Agostino. le massime Autorità civili e militari del territorio.La signora Teresa Tricarico si è sempre distinta per il suo coraggio silenzioso, la riservatezza e le sue straordinarie doti di sacrificio, resilienza, laboriosità, solidarietà e amore per il prossimo.La sua storia ha inizio nel 1995, quando scopre che uno dei suoi tre figli fa uso di sostanze stupefacenti. Da quel momento inizia per lei un doloroso percorso personale e familiare durato circa vent'anni, durante il quale la signora Teresa dedica ogni energia al tentativo di salvare suo figlio dalla dipendenza. Malgrado il dolore per la perdita del marito e le difficoltà quotidiane, non smette mai di assistere il figlio tossicodipendente e di prendersi cura anche della nipote gravemente ammalata.Nel 2013, dopo la guarigione della nipote, il figlio manifesta finalmente la volontà di uscire dal tunnel della tossicodipendenza e decide di entrare in un centro di recupero, dove rimane per circa quattro anni. Durante tutto il percorso riabilitativo la signora Teresa continua a sostenerlo senza mai scoraggiarsi.Nel 2017, una volta rientrato a casa completamente guarito, il figlio confida alla madre il suo desiderio di dedicarsi all'aiuto delle persone in difficoltà, affette da dipendenze da droga, alcool o gioco d'azzardo. Ancora una volta la signora Teresa, prossima agli 80 anni, sceglie di sostenerlo: mette a disposizione parte della propria abitazione, prepara pasti caldi e accoglie giovani bisognosi di aiuto.Nasce così, nel 2018, a Minervino Murge, l'associazione "Fede, Speranza e Amore OdV", impegnata nell'assistenza e nel reinserimento sociale di giovani alle prese con diverse forme di dipendenza.Grazie al contributo della famiglia Tricarico, l'associazione diventa presto un punto di riferimento sul territorio, promuovendo iniziative e percorsi di sostegno destinati soprattutto ai più giovani.Ancora oggi, all'età di 86 anni, la signora Teresa continua a mettersi al servizio del prossimo con la stessa umiltà e dedizione che hanno caratterizzato tutta la sua vita, rappresentando per molti un esempio di forza, amore e autentica umanità.Nato ad Altamura, biscegliese d'adozione, il sottufficiale Michele Pinto si arruola nell'Arma dei Carabinieri nel 1961. Dopo il periodo formativo viene trasferito al Nucleo Investigativo della Legione Carabinieri di Palermo.Negli anni Settanta rientra in Puglia e presta servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Bisceglie - Squadra di Polizia Giudiziaria. Dal 1973 al 1975 ricopre l'incarico di Capo Equipaggio del Radiomobile di Manfredonia.Nel corso della carriera assume il comando delle Stazioni dei Carabinieri di Zapponeta, Bitetto, Molfetta e Bisceglie.Dal 1994 al 2000 - anno del pensionamento - svolge l'incarico di Vice Responsabile dell'Aliquota Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria - Direzione Distrettuale Antimafia - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.Parallelamente al servizio d'istituto ha sempre portato avanti attività di volontariato, collaborando con parrocchie delle città, in cui ha prestato servizio, e con la Caritas di Bisceglie per la raccolta di viveri e medicinali destinati alle famiglie meno abbienti.Dal 2005 è socio effettivo e volontario dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Bisceglie: in tale ambito collabora con l'amministrazione comunale nella gestione del Parco "Caduti di Nassirya", occupandosi della tutela del monumento ai Caduti di Nassirya e dell'assistenza ai cittadini.Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerose onorificenze, tra cui:Medaglia d'Oro Mauriziana per dieci lustri di meritevole servizio militare, Medaglia d'Oro per lungo comando e Croce d'Oro per anzianità di servizio ed infine, nel 1996, l'Onorificenza di Cavaliere OMRILa dott.ssa Dimatteo, nel corso della sua carriera professionale, ha ricoperto numerosi incarichi ed è stata docente in diversi corsi di formazione.Nel 2005 è divenuta dirigente amministrativo dell'Area Gestione Risorse Finanziarie presso l'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, struttura nella quale ha successivamente assunto anche l'incarico di direttore ad interim, dirigente responsabile del Controllo di gestione e Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie.Successivamente, dal 2018 al 2020, ha ricoperto il ruolo di Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.Nel febbraio 2022 è stata infine nominata Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Barletta Andria Trani, della quale attualmente ricopre l'incarico di Commissario Straordinario, rappresentando un quotidiano e prezioso punto di riferimento per le Istituzioni del territorio.Nato a Barletta, nel 2001 frequenta la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato e viene successivamente assunto nei ruoli tecnici della Polizia di Stato, con prima destinazione a Catanzaro presso la Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato "Calabria".Nel 2006 prosegue la propria attività professionale a Bari, prestando servizio presso la Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato Puglia-Basilicata.Dal 2013 fino al 2024, anno del suo pensionamento, svolge l'incarico di Assistente Capo Tecnico Coordinatore presso il Commissariato di Polizia di Stato, operando come addetto al centralino della Prefettura di Barletta-Andria-Trani.Nel corso della carriera ricopre ulteriori incarichi, tra cui quello di componente della commissione per l'attività di protezione sociale e benessere del personale, e quello di responsabile per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione e salvataggio.È insignito di numerosi riconoscimenti: la Medaglia di Bronzo di servizio; nel 2017 la Medaglia d'Argento al merito di servizio e la Croce di Bronzo per anzianità di servizio; nel 2023 la Medaglia d'Oro al merito di servizio.Da trent'anni svolge attività di volontariato presso la Croce Rossa Italiana, offrendo servizi di assistenza e accompagnamento agli anziani e alle persone con disabilità presso strutture ospedaliere e case di riposo, durante tutto l'anno e in modo particolare nei periodi festivi.Il sig. Martire si è sempre distinto come uomo, marito e padre esemplare, mostrando un forte attaccamento ai valori cristiani ed evidenziando le qualità che lo rendono idoneo ad intraprendere un cammino di formazione.Dal 2008 presta servizio come volontario cuoco presso la Caritas di Barletta e, dal 2009, come volontario della Caritas parrocchiale presso la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, consegnando viveri e medicinali alle persone più bisognose del quartiere.Nel 2016, in occasione del terremoto di Amatrice, ha prestato servizio per alcune settimane come soccorritore, in qualità di volontario della Caritas di Barletta, fornendo tutto il supporto necessario alla popolazione colpita.Conduce una storica azienda familiare, con oltre 40 anni di esperienza nel settore moda, unificando la visione artistica e commerciale e promuovendo l'innovazione digitale.Nel ruolo di direttore artistico e buyer ha curato selezioni esclusive di collezioni e creato collaborazioni con designer e vetrinisti di fama internazionale.Sotto la sua direzione artistica l'azienda ha ampliato la propria offerta e visione, evolvendosi da boutique locale in una realtà riconosciuta a livello internazionale e la sua leadership ha permesso alla sua azienda di emergere e diventare un punto di riferimento con una forte identità e un approccio esclusivo al luxury Retail.Nel corso degli anni ha ricoperto diversi ruoli nel mondo della moda, è stato consigliere di Confesercenti Distrettuali Puglia e componente del comitato Pitti Moda Italiana; inoltre, ha collaborato con diversi brand internazionali su vari progetti e per l'organizzazione di sfilate in alcune città pugliesi, finalizzata a far conoscere le bellezze artistiche e culturali della Puglia.Nel corso della sua carriera professionale svolge diverse attività, in particolare come docente e istruttore di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione.Negli anni incontra numerosi studenti delle scuole superiori, affrontando con loro varie tematiche legate al mondo giovanile.Attualmente lavora nel Servizio Territoriale 118 della ASL BT e, sempre come infermiere, presta attività di volontariato nei centri di accoglienza del territorio.Coltiva da sempre la passione per la scrittura: è autore di nove romanzi e vincitore di due premi letterari.Ingegnere presso un'azienda di produzione componenti per automotive, da oltre vent'anni svolge attività di volontariato e guida turistica per diverse associazioni culturali del territorio, collaborando all'organizzazione di eventi finalizzati alla promozione e valorizzazione del territorio.È socio volontario dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezioni di Andria, partecipando attivamente alle iniziative nazionali e regionali. Dal 2016 riveste inoltre il ruolo di Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon in Roma, per il quale ha ricevuto medaglia e diploma al merito di servizio. Tale impegno nasce dall'obiettivo di diffondere l'amore per la Patria e di promuovere la conoscenza della storia italiana, in particolare del periodo del Risorgimento e dell'Unità d'Italia. Dal 2017, altresì, è socio volontario della Croce Rossa Italiane e socio donatore AVIS.Negli anni, il sig. Loiodice ha ricevuto diversi attestati di benemerenza, tra cui la Medaglia di Benemerenza della Croce Rossa Italiana, conferitagli durante l'emergenza Covid-19.Nel 2005 si arruola nell'Arma dei Carabinieri come Allievo Maresciallo e frequenta il corso biennale presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri - 1° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri "Battaglione Velletri".Nel 2007 viene nominata Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri e, presso il medesimo Reggimento, svolge l'incarico di comandante di squadra e insegnante.Promossa al grado di Maresciallo Ordinario, viene trasferita alla Stazione Carabinieri di Cinisello Balsamo, realtà caratterizzata da un'intensa attività di contrasto alla criminalità. Successivamente, con la promozione al grado di Maresciallo Capo, nel 2016 viene assegnata al Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara - Reparto Operativo, Nucleo Informativo, dove ricopre l'incarico di addetta alla gestione dell'attività di segreteria e del cerimoniale. Nel 2024 viene trasferita al Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani – Reparto Operativo, con l'incarico di addetta all'Aliquota Comunicazione e Stampa, collaborando inoltre alla gestione della Segreteria e del Cerimoniale del Comando Provinciale.Nel corso degli anni consegue il brevetto di paracadutista abilitato al lancio presso la Scuola dell'Associazione Nazionale Italiana di Paracadutismo.È decorata della Croce d'Argento per anzianità di servizio militare, conferita dal Ministero della Difesa. Parallelamente all'attività professionale, ha partecipato a numerosi progetti benefici promossi da diverse associazioni di volontariato, dedicati ai bambini ricoverati in reparti oncologici, nonché ad attività di assistenza presso comunità parrocchiali e associazioni di volontari della Protezione Civile.Dopo il diploma di ragioniere, ha iniziato la sua attività professionale presso un'agenzia di assicurazioni e successivamente in banca, dove era incaricato di mantenere i rapporti con enti religiosi, curie, ospedali e congregazioni di Puglia e Basilicata.Per circa vent'anni è stato segretario e autista personale del vescovo di Andria, mons. Giuseppe Lanave.Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerose onorificenze, tra cui quella di Cavaliere di Gran Croce di San Gregorio Magno, Cavaliere dell'Ordine di Malta ad Honorem, Grand'Ufficiale del Santo Sepolcro di Gerusalemme e Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.Nato a Matera e tranese d'adozione, nel 1968 l'ispettore Capo Giovanni Gravina si arruola nel Corpo degli Agenti di Custodia, intraprendendo un percorso professionale segnato da impegno e disciplina. Dopo la formazione presso la Scuola di Portici, viene destinato alla Casa Lavoro dell'Isola di Capraia, primo incarico di una carriera che lo vedrà sempre in prima linea.Nel 1971 viene assegnato alla Casa Circondariale di Trani e, dopo un ulteriore corso di formazione presso la Scuola di Portici, consegue il grado di Vice Brigadiere.Il 1980 segna una pagina dolorosa della sua storia: presso il carcere di Trani, durante una violenta rivolta terroristica scatenata da detenuti – brigatisti, mentre svolge il proprio servizio viene colpito dall'esplosione di un ordigno rudimentale lanciato contro di lui, subendo gravi lesioni in alcune parti del corpo, in particolare alle mani e all'udito.Dopo un periodo di convalescenza, e per ragioni di sicurezza connesse al tragico evento, viene nuovamente assegnato alla Casa Lavoro Isola di Capraia. In seguito, rientra a Trani, dove assume il comando del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti.Nel 2002, con il grado di Ispettore Capo, viene riformato per motivi di salute. E sempre nello stesso anno il CMO di Bari gli riconosce lo status di "Vittima del terrorismo".Il 1° Caporal Maggiore Raffaele Lionetti, in data 14 aprile 2013, durante un'attività di pattugliamento congiunta con le forze di polizia afghane, nei pressi del villaggio di AWKALAN, si trovava sul VTML "Lince" nel ruolo di mitragliere in ralla quando ad un tratto il mezzo è stato travolto dall'esplosione di un IED che ne ha provocato il ribaltamento su di un lato e il violento sbalzamento a terra di Lionetti, evento a causa del quale ha riportato ferite gravi che hanno reso necessario un periodo di recupero.A seguito del pieno reintegro nelle proprie capacità operative, il militare ha ripreso servizio attivo, e attualmente presta servizio presso la Caserma "Ruggiero Stella" di Barletta – 82° Reggimento Fanteria Torino