Un vero e proprio terno al lotto. Praticare la strada provinciale 43 che da Andria porta a Troianelli, Montegrosso e Canosa è diventato come tentare la fortuna. Si sa quando si parte ma non quando si arriverà.Ormai è una famigerata arteria stradale cui è preferibile stare ...lontani. E anche di parecchio. Il problema per chi la deve percorrerla ob torto collo ogni giorno, o perchè pendolare o che deve raggiungere i centri abitati di Andria e Canosa di Puglia giungendo dalle borgate di Troianelli e Montegrosso, questa strada rappresenta un pericolo costante per la sicurezza pubblica : l'ultimo episodio si è registrato stamane, con la strada che è rimasta bloccata per oltre una oretta perchè due mezzi pesanti si erano incrociati in un punto particolarmente stretto di questa strada rurale. Immediatamente si sono formate due lunghe file di veicoli, che hanno impedito una pronta manovra di disimpegno. Le operazioni di svincolo dei mezzi si sono protratte per molto tempo.E se fosse dovuta transitare una ambulanza, per un soccorso urgente , cosa sarebbe successo?