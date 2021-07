Incontro di calcio Italia Spagna: attenzione ad evitare assembramenti negli spazi aperti al pubblico

Tifo calcistico a parte, restano in vigore le norme anti assembramento. Le riaperture avvenute da quando la Puglia è in zona bainca, non vogliono essere un "libera tutti", rimangono infatti obblighi e divieti volti ad ostacolare la diffusione dei contagi. E' caduto l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto ma bisognerà comunque portarla sempre con sé e indossarla nei luoghi chiusi, sui mezzi pubblici, e all'aperto quando non si può garantire il distanziamento, ad esempio al mercato o in fila. Resta inoltre in vigore il divieto di assembramento, e per l'appunto il mantenimento del distanziamento sociale.Per questa sera, martedì 6 luglio, in occasione dell'incontro calcistico tra Italia e Spagna, l'Autorità di pubblica sicurezza ha predispoto una serie di attività, in particolar modo controlli, per evitare assembramenti in spazi al chiuso.Infatti, nel corso della precedente disputa calcistica con il Belgio, ad Andria sono state multate 5 persone ed un esercente attività commerciali, per non aver rispettato le norme anti assembramento.Quindi, nel tifare "Forza Azzurri", adottiamo tutti gli accorgimenti per prevenire ogni forma di contagio, oltre a mantenere sempre un contegno rispettoso verso il prossimo, senza eccedere mai in forme di esaltazione.