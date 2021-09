Incontro Fidelis Andria Foggia: divieto vendita tagliandi residenti Capitanata, S. Ferdinando, Trinitapoli e Margherita di S.

In occasione dell'incontro di calcio in programma mercoledì 29 settembre presso lo stadio comunale "Degli Ulivi" di Andria tra le squadre S.S.D. Fidelis Andria 2018 e S.S.D. Calcio Foggia 1920, valevole per il Campionato Nazionale di Serie C, girone C, il Prefetto di Barletta - Andria - Trani, all'esito dell'odierna Riunione Tecnica di Coordinamento con la partecipazione del Sindaco di Andria e di un rappresentante della S.S.D. Fidelis Andria 2018 ed in conformità all'avviso espresso al riguardo dalle Forze di Polizia al fine di assicurare la piena tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed il regolare svolgimento dell'incontro, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia e nei comuni di San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Margherita di Savoia.