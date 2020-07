Incidente stradale finisce in alterco tra automobilisti: intervento della Polizia di Stato

Un incidente stradale che finisce in un alterco con un principio di aggressione tra le persone coinvolte.Questa sarebbe la prima ricostruzione di un incidente automobilistico, avvenuto intorno alle ore 23 di ieri, sabato 18 luglio, sulla strada comunale Zagaria situata tra la Basilica della Madonna dei Miracoli e via Canosa.Due autovetture che procedevano sullo stesso senso di marcia, si sono prima superate e poi sono venute a collisione. La violenza del tamponamento ha fatto finire un' autovettura, con a bordo una famiglia di Andria, addirittura cappottata, con grande spavento per gli occupanti, per fortuna rimasti illesi.Mentre alcune macchine che seguivano i due mezzi incidentati, visto quanto era accaduto, hanno pensato a chiedere aiuto alle Forze dell'ordine, dall'incidente stradale sarebbe nato un alterco tra le persone coinvolte.Sul posto sono quindi giunte le Forze dell'ordine che hanno trovato solo gli occupanti dell'auto -ripetiamo rimasti per fortuna illesi, anche se spaventati per quanto accaduto- rimasta cappottata mentre non vi era traccia dell'altra auto coinvolta. Al momento non vi sono elementi per presumere che questo fatto di cronaca celasse altre possibili cause, se non un sorpasso azzardato.Sulla vicenda, dopo i rilievi di rito, stanno adesso indagando i poliziotti del locale Commissariato della Polizia di Stato.