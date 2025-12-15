pranzo di Natale
In arrivo tredicesime per 2 milioni di pugliesi: 1 famiglia su 3  le destina a regali e tavolate delle feste

È quanto emerge da un sondaggio di Coldiretti Puglia, diffuso in occasione dell’avvio dei pagamenti della tredicesima

Puglia - lunedì 15 dicembre 2025
Con l'arrivo della tredicesima mensilità, oltre 2 milioni di pugliesi – più di 1 milione di pensionati e quasi 1 milione di lavoratori dipendenti – si preparano alle spese di Natale, tra regali, prodotti alimentari per le tavole delle feste e viaggi. È quanto emerge da un sondaggio di Coldiretti Puglia, diffuso in occasione dell'avvio dei pagamenti della tredicesima, che interessa oltre il 50% dei cittadini pugliesi, circa 2,1 milioni secondo le stime dell'ufficio studi della CGIA di Mestre.

L'appuntamento con la tredicesima – sottolinea Coldiretti Puglia – rappresenta un sostegno fondamentale per affrontare i pagamenti di bollette, affitti e mutui, ma coincide anche con il saldo dell'Imu, che pesa sui bilanci di fine anno. Solo il 20% dei percettori riuscirà a destinare la mensilità aggiuntiva al risparmio, mentre la grande maggioranza la utilizzerà per le spese correnti e natalizie.

Per le tavolate di Natale, tra gli alimenti più acquistati – riferisce Coldiretti Puglia - spiccano i prodotti della tradizione, a partire da pane, pasta, farine e dolci tipici, seguiti da olio extravergine di oliva, formaggi, salumi, carni, pesce, legumi e ortaggi di stagione, senza dimenticare vino e spumanti. Cresce anche l'attenzione per i prodotti locali e a filiera corta, considerati una garanzia di qualità, sicurezza e trasparenza sull'origine.

I rincari dei prezzi – evidenzia Coldiretti regionale – orientano i consumi verso acquisti più mirati, premiando il cibo come scelta irrinunciabile per imbandire le tavole delle feste. In questo contesto, la presenza diretta del produttore agricolo nei mercati contadini rappresenta un valore aggiunto, perché consente ai consumatori di ricevere informazioni chiare su provenienza e metodi di produzione degli alimenti.

Nonostante le difficoltà economiche, il Natale resta così – conclude Coldiretti Puglia - un momento in cui le famiglie pugliesi scelgono di investire sul cibo come elemento di convivialità e identità, puntando sulla tradizione e sulla qualità per mantenere vivo il rito delle tavolate delle feste.
