Il V-Day ad Andria: tutte le foto della memorabile giornata

Il modulo del consenso per potersi vaccinare Il modulo del consenso per potersi vaccinare

Una giornata memorabile quella di domenica 27 dicembre 2020, che passerà alla storia come il V-Day, il giorno in cui in Europa è partita la campagna vaccinale anti covid 19.Alle ore 10, con circa un'ora di ritardo sulla tabella di marcia sono giunti da Bari, in viale Trentino ad Andria, le attese prime 80 dosi destinate alle dieci città di competenza della Asl Bt. I vertici della Direzione generale e sanitaria della Asl Bt erano presenti con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, il dottor Riccardo Matera, uno dei tre sanitari che saranno vaccinati per primi nella provincia Barletta Andria Trani. Con lui anche la collega Stefania Menolascina (Dirigente Medico Sisp Andria) e Danny Sivo (Coordinatore Medici di Lavoro).E' toccato poi ad altro personale del Dipartimento di prevenzione della Asl della sede di Andria. Successivamente, le vaccinazioni sono sono proseguite al Covid Hospital di Bisceglie, al servizio 118, all'Opera Don Uva di Bisceglie, ai medici di medicina generale ed al personale in servizio delle Usca.«Una giornata importantissima per tutti noi, un raggio di sole malgrado la giornata piovosa. Un punto di svolta per questo 2020 che ci ha visto in grave affaticamento nella battaglia contro il covid 19», ha dichiarato il direttore generale della Asl Bt, Alessandro Delle Donne. «Un grazie sentito a quanti hanno permesso di arrivare a questo punto, alla preparazione di questo vaccino».«Da qui alle prossime settimane proseguiremo questa campagna vaccinale con gli operatori sanitari sia delle strutture sanitari pubbliche che private», ha aggiunto il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Riccardo Matera. «Sono certo che ci sarà una grande adesione a questo strumento importantissimo al contrasto del covid 19».