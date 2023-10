Il Sindaco di Andria sul fronte nazionale: al centro le politiche sociali

Continuano leche di recente è stata relatrice durante la prestigiosa cornice die sostenuto dagli enti del territorio, dalla Regione Toscana e dal Ministero della Cultura, che si svolge annualmente a Lucca per promuovere lo sviluppo a base culturale per la crescita, la competitività, l'innovazione del Paese e dei suoi territori.ha dato il suo contributo sui piani strategici della cultura e della valorizzazione dei"La Città di Andria, è bene ricordarlo, ha ospitato a luglio gli Stati Generali della Bellezza, il meeting nazionale per sindaci e amministratori locali su cultura e turismo" dichiara la Sindaca di Andria Giovanna Bruno "È stata un'operazione di grande visibilità per la città federiciana, sfociata nella sottoscrizione della Carta della Bellezza, di cui Andria è comune capofila".da nord a sud e isole, è diventata un fiore all'occhiello perdi cui la Bruno è pure presidente regionale Puglia.Per illustrare questo percorso, sempre insieme al sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci, la Sindaca è prossima a relazionare in un altro delicato e importante consesso, quello delche si svolgerà dal 3 al 5 ottobre .Un appuntamento importante dove i Sindaci e gli Amministratori degli Enti locali si confronteranno e discuteranno di città e di territori, insieme ad esponenti del Governo. Sarà l'occasione per confrontarsi sui temi che sono al centro della discussione pubblica che hanno a che fare con lo stato socio-economico del Paese e in particolare degli enti locali: dal PNRR all'Autonomia differenziata; dalla Riforma del TUEL alle importanti questioni internazionali legate al tema della guerra in Ucraina.In quest'occasione ilinsieme alche nel passato ha avuto alcuni alterchi proprio nella città federiciana, per via di situazioni legate a Castel del Monte e ai rapporti con la sovrintendenza, nonché ai beni ecclesiali della città.Sgarbi si è sempre detto contrario, inoltre, al sistema pugliese delle pale eoliche, altro tema caldo su cui probabilmente incentrerà il suo intervento che per la Bruno potrebbe essere pure insidioso.Leggiamo ancora di altre partecipazioni nazionali della prima cittadina a Firenze, a Palermo, a Venezia. Segno di una iQualcuno lega questa partecipazioni della Bruno a disegni politici futuri. Tempi prematuri per qualsiasi valutazioni, visto che ad Andria si tornerà al voto nella primavera del 2026. Non è da escludere che sulla prima cittadina possano puntarsi le attenzioni del partito democratico ma tutto è da capire e decifrare.Adesso inizia il lungo autunno politico che porterà alle europee, con candidato di prima linea Antonio Decaro, poi il voto a Bari, Lecce e tra poche settimane a Foggia. Poi tutte le valutazioni sulle provinciali per le quali, se si dovesse votare a dicembre con l'attuale sistema, non è da escludere che sulla Bruno si possano fare delle ampie convergenze.