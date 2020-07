Il servizio 118 dell'Asl Bt si potenzia durante il periodo estivo

Il servizio 118 della Asl Bt per il periodo estivo si arricchisce di due importanti servizi: fino al 15 settembre sarà attivo il servizio di assistenza in acqua con idromoto. Le moto d'acqua prestano assistenza tutti i giorni dalle 10 alle 17 su tutta la litoranea e sono posizionate al lido Sirenetta di Margherita di Savoia e al lido Mennea di Barletta: il servizio è garantito l'Associazione Volontari Margheritani e dalla Guardia Costiera Ausiliaria Puglia. I soccorritori in servizio hanno un brevetto di salvamento in mare e sono dotati di tutta la strumentazione necessaria per il primo soccorso, anche in caso di arresto cardiaco: le idromoto sono dotate di defibrillatore semiautomatico. Il servizio 118 nella Asl Bt ha come responsabile il dottor Donatello Iacobone.A Margherita inoltre da sabato 4 luglio e per tre mesi dalle 10 alle 18 sarà attiva il servizio di Primo Soccorso con autoambulanza di soccorso avanzato. L'ambulanza si aggiunge alla Mike già attiva su Margherita ed è dotata di un sistema di telecardiologia per la diagnosi precoce di infarto."Abbiamo come sempre risposto alle esigenze di aumentare i mezzi di soccorso nel periodo estivo - sottolinea l'avv. Alessandro Delle Donne, Direttore Generale della Asl Bt - le idromoto negli anni scorsi si sono mostrate di grande aiuto per gestire in tempi molto rapidi anche situazioni particolarmente gravi e pertanto siamo ben lieti di annunciare che sono attive anche quest'anno. La nuova ambulanza di Margherita si aggiunge a quella già in dotazione con medico a bordo e naturalmente sarà di importante supporto, considerando che in questi mesi la città diventa meta turistica particolarmente apprezzata".