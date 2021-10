Il prof. Pasquale Porro ad Andria con una lezione sul “Convivio” di Dante

Una serata di elevato spessore culturale quella svoltasi ieri sera, sabato 16 ottobre nella ex Chiesa di Sant'Anna, in Andria, organizzata dal Presidente di Italia Nostra, Sabino Calvano e dalla Presidente del Lions Club Puglia Scambi Giovanili, Maria Dina Losappio.Il Prof. Pasquale Porro, ordinario di Filosofia medievale, antica e dantesca all'Università degli Studi di Torino ha incantato un pubblico attento e ansioso, con una relazione sul "Convivio", opera composta da Dante nei primi anni del suo esilio. Una iniziativa che si inserisce nel programma delle celebrazioni per i 700 anni della morte del Sommo poeta.Il Prof. Porro ha creato ieri sera con il suo pubblico il "convivio del sapere" con lo scopo di nutrirlo, come Dante stesso scriveva nella sua opera. Egli sosteneva che tutti gli uomini sono desiderosi di sapere e ieri sera questa tesi è stata una certezza.