Castel del Monte
Castel del Monte
Territorio

Il Presidente della Regione Normandia Hervé Morin in Puglia, oggi visita a Castel del Monte

Gli incontri della delegazione per l’Anno Europeo dei Normanni 2027:

Andria - lunedì 29 settembre 2025 10.52 Comunicato Stampa
Oggi 29 settembre e domani martedì 30 settembre, il Presidente della Regione Normandia, Hervé Morin, guiderà una delegazione regionale in Puglia e Basilicata, accompagnato dalla Senatrice Catherine Morin-Desailly, Presidente della Commissione Cultura del Senato, nell'ambito dei preparativi per l'Anno Europeo dei Normanni 2027.

In particolare, questo pomeriggio alle ore 17.15 farà visita al Castel del Monte, dove saranno ad accoglierlo il Sindaco di Andria avv. Giovanna Bruno, l'Assessore alle Radici Cesareo Troia e l'Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari.

L'iniziativa coglie l'occasione del Millenario della nascita di Guglielmo il Conquistatore (1027–2027) per valorizzare l'eredità storica e culturale dei Normanni in tutta Europa e tessere nuove collaborazioni.

L'Anno Europeo dei Normanni coinvolge numerosi territori tra cui sei regioni del sud Italia, l'Inghilterra con le Isole del Canale, l'Irlanda, la Danimarca, la Norvegia e la regione delle Fiandre, con un programma internazionale che spazia dal patrimonio all'arte contemporanea, dal turismo alla gastronomia, passando per la musica e il teatro, senza trascurare la gastronomia. L'obiettivo è cogliere l'occasione di questo anniversario storico per rendere vivo il nostro patrimonio comune e promuovere iniziative europee e sinergie che partano dai territori, stimolando collaborazioni durature.

Questa visita rappresenta un'ulteriore occasione per rafforzare i legami culturali tra la Normandia e la Puglia che conserva un ingente patrimonio normanno, promuovendo progetti di collaborazione e preparando un calendario di eventi che celebrerà uno dei capitoli più affascinanti della storia europea.
  • Castel del Monte
Fidelis Andria sull’onda dell’entusiasmo, Scaringella: «Ottima reazione della squadra, dimostrato carattere»
29 settembre 2025 Fidelis Andria sull’onda dell’entusiasmo, Scaringella: «Ottima reazione della squadra, dimostrato carattere»
Iniziativa "Insidequeer " per decostruire gli stereotipi di genere
29 settembre 2025 Iniziativa "Insidequeer" per decostruire gli stereotipi di genere
Altri contenuti a tema
Ritorna l’appuntamento con la 3^ edizione locale della Fitwalking for AIL Attualità Ritorna l’appuntamento con la 3^ edizione locale della Fitwalking for AIL La location d’eccezione sarà Castel del Monte
"Architetture: l'arte di costruire": tornano le giornate europee del Patrimonio Eventi e cultura "Architetture: l'arte di costruire": tornano le giornate europee del Patrimonio Appuntamento sabato 27 e domenica 28, anche a Castel del Monte
Furto al ristorante di Castel del Monte, Don Riccardo Agresti: "Necessario istituire un presidio permanente nella zona" Cronaca Furto al ristorante di Castel del Monte, Don Riccardo Agresti: "Necessario istituire un presidio permanente nella zona" Chiede maggior sicurezza e rivolge l'appello a "Prefetto, alla Questura ed alla nostra Sindaca"
Un nuovo capitolo di amicizia nel segno di Federico II: il Sindaco di Jesi in visita a Castel del Monte Eventi e cultura Un nuovo capitolo di amicizia nel segno di Federico II: il Sindaco di Jesi in visita a Castel del Monte La visita è stata un’occasione per celebrare l’unità storica e culturale che lega le città al Puer Apuliae
Il teatro dei Borgia arriva a Castel del Monte Eventi e cultura Il teatro dei Borgia arriva a Castel del Monte Dal 27 agosto al 13 settembre “Fuori dai Mondi!” e “Caro Domani Summer Camp”
Malore per una 41enne in stato interessante a Castel del Monte: a salvarla il personale del 118 Cronaca Malore per una 41enne in stato interessante a Castel del Monte: a salvarla il personale del 118 Ferragosto di interventi importanti per le equipe sanitarie sul territorio della BAT
Notte di San Lorenzo: Castel del Monte fa il pieno di visitatori Turismo Notte di San Lorenzo: Castel del Monte fa il pieno di visitatori Oltre 2500 fruitori in tre giorni, rispetto ai 2100 registrati nel fine settimana del 9, 10 e 11 agosto 2024
Vincenzo Coratella (M5S) dopo la foto del maniero della BBC: «Come se fossero attenti al Castel del Monte» Politica Vincenzo Coratella (M5S) dopo la foto del maniero della BBC: «Come se fossero attenti al Castel del Monte» Il consigliere comunale contesta la scarsa attenzione dell'Amministrazione Bruno per il castello federiciano
Fidelis Andria, poker in rimonta al Degli Ulivi: 4-1 al Gravina con doppietta di Marquez
28 settembre 2025 Fidelis Andria, poker in rimonta al Degli Ulivi: 4-1 al Gravina con doppietta di Marquez
E' scomparso l'avv. Giuseppe Di Bari, per lunghi anni a capo dell'avvocatura comunale
28 settembre 2025 E' scomparso l'avv. Giuseppe Di Bari, per lunghi anni a capo dell'avvocatura comunale
Elezioni regionali cdx: da Andria tre candidati pronti per la competizione mentre per le comunali resta "il grande freddo "
28 settembre 2025 Elezioni regionali cdx: da Andria tre candidati pronti per la competizione mentre per le comunali resta "il grande freddo"
In Puglia il 30% delle aziende agricole con attività connesse pratica agriturismo
28 settembre 2025 In Puglia il 30% delle aziende agricole con attività connesse pratica agriturismo
Prima "Festa della Burrata di Andria IGP ": "la Regina dei formaggi entra nella storia "
28 settembre 2025 Prima "Festa della Burrata di Andria IGP": "la Regina dei formaggi entra nella storia"
Verso le regionali, De Santis: "Bruno ha scelto la sua città Andria "
27 settembre 2025 Verso le regionali, De Santis: "Bruno ha scelto la sua città Andria"
Manzoni Sport, replica alla Polisportiva Città di Andria: «Gli impianti comunali sono a disposizione dell'intera città»
27 settembre 2025 Manzoni Sport, replica alla Polisportiva Città di Andria: «Gli impianti comunali sono a disposizione dell'intera città»
Fidelis Andria-Gravina, Scaringella: «Affrontiamo una squadra forte, loro classifica bugiarda»
27 settembre 2025 Fidelis Andria-Gravina, Scaringella: «Affrontiamo una squadra forte, loro classifica bugiarda»
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.