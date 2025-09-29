Il Presidente della Regione Normandia Hervé Morin in Puglia, oggi visita a Castel del Monte

Oggi 29 settembre e domani martedì 30 settembre, il Presidente della Regione Normandia, Hervé Morin, guiderà una delegazione regionale in Puglia e Basilicata, accompagnato dalla Senatrice Catherine Morin-Desailly, Presidente della Commissione Cultura del Senato, nell'ambito dei preparativi per l'Anno Europeo dei Normanni 2027.In particolare, questo pomeriggio alle ore 17.15 farà visita al Castel del Monte, dove saranno ad accoglierlo il Sindaco di Andria avv. Giovanna Bruno, l'Assessore alle Radici Cesareo Troia e l'Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari.L'iniziativa coglie l'occasione del Millenario della nascita di Guglielmo il Conquistatore (1027–2027) per valorizzare l'eredità storica e culturale dei Normanni in tutta Europa e tessere nuove collaborazioni.L'Anno Europeo dei Normanni coinvolge numerosi territori tra cui sei regioni del sud Italia, l'Inghilterra con le Isole del Canale, l'Irlanda, la Danimarca, la Norvegia e la regione delle Fiandre, con un programma internazionale che spazia dal patrimonio all'arte contemporanea, dal turismo alla gastronomia, passando per la musica e il teatro, senza trascurare la gastronomia. L'obiettivo è cogliere l'occasione di questo anniversario storico per rendere vivo il nostro patrimonio comune e promuovere iniziative europee e sinergie che partano dai territori, stimolando collaborazioni durature.Questa visita rappresenta un'ulteriore occasione per rafforzare i legami culturali tra la Normandia e la Puglia che conserva un ingente patrimonio normanno, promuovendo progetti di collaborazione e preparando un calendario di eventi che celebrerà uno dei capitoli più affascinanti della storia europea.