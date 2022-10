Il Prefetto Riflesso riceve il Console Onorario della Repubblica Ceca in Puglia

Il Prefetto della Provincia Barletta-Andria-Trani, Sua Eccellenza dottoressa Rossana Riflesso, ha ricevuto in prefettura in visita di cortesia il Console Onorario della Repubblica Ceca in Puglia, l'andriese cav. Riccardo Di Matteo.Nel corso dell'incontro c'è stato un cordiale colloquio su diversi temi di interesse ed in particolare sulle prospettive di sviluppo che legano i due paesi in sede locale, approfondendo le tematiche di maggiore rilievo e sottolineando i positivi rapporti tra l'Italia e la Repubblica Ceca."Si è trattato – ha affermato il Console Di Matteo – di un utile confronto per conoscere i punti di forza di questo territorio a noi così vicino".In conclusione il Console ha assicurato al Prefetto, anche per il futuro, proficua e fattiva collaborazione al fine di implementare i rapporti in atto.