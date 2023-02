Il plesso "Falcone" del circolo Rosmini di Andria protagonista della Giornata dei Calzini Spaiati

Ildelè stato protagonista dellagiunta alla sua decima edizione.Ideata in Italia da una insegnante del Friuli Venezia Giulia, è l'appuntamento del primo venerdì di febbraio in cui si dà ampio spazio ai temi della diversità e dell'inclusione, abbinandoli al gesto esteriore di indossare calzini differenti.Presenti questa mattina ilalla personae l'assessore alla bellezza. Gli alunni hanno preparato l'evento con canti, letture e riflessioni e il palco della scuola ha ospitato esibizioni di ragazzi speciali, grazie alla paziente e amorevole guida di Giampaolo Brescia e dello staff della scuola di danza Monton de Estrellas.«Una mattinata di emozioni e di relazioni forti, - ha dichiarato la sindaca - ringrazio il dirigente scolastico, gli insegnanti, gli alunni e i genitori per questo percorso di attenzione alla diversità. Ringrazio chi ha testimoniato le proprie esperienze di vita reale, trasmettendoci il significato di una sofferenza che può essere anche preziosa. Ai piccoli ho chiesto solo di vivere le amicizie e i rapporti interpersonali con la semplicità della gentilezza, dell'educazione, del rispetto e dell'accoglienza. Non ci costa nulla sorridere, rasserenare. Non ci sconvolge la giornata dedicare 5 minuti a chi è più fragile. Non ci pesa essere spalla per chi è più debole». I bimbi, dai più piccoli ai più grandi, sono arrivati a scuola con i loro calzini spaiati e i piccolissimi della scuola dell'infanzia hanno realizzato una originalissima installazione all'esterno.Ilha spiegato: «Una giornata di riflessione, una manifestazione didattica, l'idea di una collaborazione, la presenza di piccoli e grandi, alunni e genitori, istituzioni ed associazioni. Voleva essere un momento scolastico come tanti, ma si è trasformato in un'esperienza emotivamente molto forte, carica di significati e portatrice di importanti insegnamenti impliciti che ci hanno fatto sentire tutti diversi, ma uniti nella condivisione. Condivisione della ricchezza dello stare insieme e della bellezza dello scoprirsi, ciascuno con i propri limiti e contemporaneamente con le proprie infinite potenzialità. Ecco perchè dobbiamo prenderci cura dei piccoli, valorizzandoli e tenendoli insieme con le loro meravigliose diversità.Questa, in sintesi, la traccia che lascia la giornata di oggi ai presenti, i bambini, i genitori, la sindaca Giovanna Bruno, l'assessore alla bellezza Daniela Di Bari, l'assessore all'istruzione Dora Conversano, la scuola di ballo con il suo direttore Gianpaolo Brescia, le maestre e il personale scolastico che ringrazio di cuore per aver dato vita, attraverso la scuola, a questo forte momento di coesione della comunità cittadina, per trasmettere ai nostri bambini il messaggio che la diversità è sempre ricchezza!».