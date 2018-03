Il Movimento Turismo del Vino Puglia a ProWein 2018 

Ultimi preparativi per le cantine del Movimento Turismo del Vino Puglia prima della partenza per Düsseldorf, dove si terrà, dal 18 al 20 marzo prossimi, la fiera del vino ProWein. L'evento si conferma la manifestazione di punta del settore a livello internazionale, e anche per questa 23esima edizione richiamerà nel cuore dell'Europa buyers, giornalisti e operatori da tutto il mondo.Il Consorzio organizzerà e coordinerà la presenza in fiera di 28 cantine socie che proporranno il meglio della loro produzione per accrescere la presenza in Germania - primo mercato europeo per l'export del vino italiano - e per cogliere opportunità provenienti da altri Paesi. Nei loro stand, le aziende promuoveranno i vitigni autoctoni che rappresentano la forza dell'enologia regionale e i regimi di qualità: Dop, Docg, Igp, Biologico e Prodotti a marchio della Puglia."Il ProWein è un appuntamento immancabile per gli operatori del settore provenienti da tutto il mondo, un fondamentale volano per la visibilità dei vini pugliesi - dichiara la presidente Mariateresa Varvaglione. - Rappresenta anche una straordinaria occasione per incuriosire gli operatori con i nostri percorsi enoturistici e invitarli direttamente sul nostro territorio, a scoprire di persona le denominazioni della nostra regione. Il Movimento Turismo del Vino Puglia sarà ancora una volta protagonista, con la consueta professionalità e passione, a fianco dei consorziati nell'accrescrere la conoscenza, diffusione e consumo dei vini pugliesi rivolgendosi a un target di giornalisti, sommelier, distributori e operatori di alto livello".Delle 28 aziende socie presenti a ProWein, 25 parteciperanno all'interno del Padiglione 16 stand A31, nell'area istituzionale allestita dalla Regione Puglia - Assessorato all'Agricoltura in collaborazione con Unioncamere Puglia. Saranno presenti, tra le altre, Conte Spagnoletti Zeuli, Vignuolo-La Cantina di Andria, e Rivera, tutte e tre di Andria.Due gli strumenti che supporteranno l'azione di promozione e informazione: la mappa "Puglia - Dop, Docg, Igp" e il portale www.vinidipuglia.com Con la mappa - disponibile in inglese e tedesco - sarà possibile far conoscere al pubblico esperto l'ampio panorama delle denominazioni d'origine della Regione, fornendo aspetti tecnici e legislativi della vitivinicoltura made in Puglia.I medesimi contenuti, arricchiti dalle foto e descrizioni dei vitigni autoctoni presenti nella regione, e tutte le informazioni inerenti i marchi di qualità sono consultabili anche on line connettendosi al sito www.vinidipuglia.com o attraverso l'app scaricabile sugli store di Apple e Android.L'iniziativa è inserita in una più ampia programmazione progettuale dal titolo "I vini di Puglia nelle fiere internazionali del vino", presentata dal Consorzio Movimento Turismo del Vino Puglia al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia a valere sul fondo del PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno".