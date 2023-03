Il mondo degli agricoltori in protesta, verso una manifestazione davanti alla Prefettura

Come preannunciato nelle scorse settimane la protesta dei LiberiAgricoltori prende forma e cominciano le manifestazioni di piazza control'azione vessatoria ed ingiustificata del Consorzio Terre d'Apulia conle richieste dei pagamenti per opere di bonifica mai realizzate, aumentodel costo dell'acqua per le irrigazioni e persino richieste di pagamentoretroattive anche per i proprietari di immobili ad uso abitativo. Ilmondo Agricolo Indipendente in forte fibrillazione mentre da parte dellecosiddette Associazioni storiche solo qualche cesso di timida ribellionema senza azioni concrete per comprendere cosa stia accadendo, o forseloro lo sanno molto bene visto che le trattative per la creazione di unnuovo Soggetto Unico Gestore sta evidentemente alimentando gli appetiti.Dopo le assemblea molto partecipate che si sono tenute ad Andria ed aMinervino Murge, con la partecipazione di Delegazioni provenienti daaltre province, è stata la volta di Altamura dove, presso la sede deiLiberi Agricoltori, si è tenuta un'Assemblea in collaborazione conMovimento Tavolo Verde Puglia, C.L.A.A. – Comitato Liberi AgricoltoriAndriesi, Movimento Lotta Popolare Minervino Murge e Liberi AgricoltoriMinervino, Spinazzola, Barletta, Altamura, Brindisi e Lecce, alla qualehanno partecipato e relazionato: Mimmo Viscanti Presidente dellaConfederazione Italiana LiberiAgricoltori Puglia, Savino Montaruli,Natale Zagaria, on. Paolo Rubino, dott. Peppe Spera, gen. GiuseppeSilletti, Antonio Brizzi, il giornalista Vincenzo De Gregorio, avv.Cosimo Antonicelli, avv. Michele De Giorgio. avv. AntonellaDebernardis, avv. Maria Losurdo, avv. Nicola Nicola Loporcaro.Al termine di un'ulteriore analisi, anche contabile, della gestionedell'Organismo consortile e delle richieste dei pagamenti, è stataconfermata la mobilitazione unitaria che partirà da Largo Prefettura, aBarletta, dove si riuniranno le delegazioni delle varie province e gliAgricoltori per consegnare a S.E. il Prefetto di Barletta Andria Trani,dott.ssa Rossana Riflesso, il documento unitario con la richiesta diverifiche, accertamenti e approfondimenti sull'attività dei Consorzi diBonifica e sulla legittimità delle richieste di pagamento alla lucedella situazione reale sui territori e delle opere mai realizzate.Per la prima manifestazione a Barletta l'Ufficio di Coordinamento èstato istituito congiuntamente presso le sedi di Andria e di MinervinoMurge e nelle prossime ore partirà la comunicazione alla Questura diBarletta Andria Trani e, di conseguenza, saranno divulgati i dettaglidella Manifestazione a Barletta.