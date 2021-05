Il ministro Gelmini in Puglia, incontro su Recovery e visita all'hub vaccini

Intorno alle 20 di lunedì 3 maggio è terminato l'incontro di lavoro sul Recovery Plan del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, insieme ai componenti della Giunta regionale e ai direttori di Dipartimento.La riunione, che si è tenuta nel padiglione istituzionale della Regione all'interno della Fiera del Levante, è stata preceduta da una visita al padiglione per le maxi emergenze gestito dal Policlinico di Bari e all'hub vaccinale dell Asl di Bari.Ad accompagnarli nel padiglione maxi emergenze il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore. Il ministro dopo aver visitato la struttura si è complimentata con l'organizzazione messa in piedi da medici, infermieri e operatori sanitari che assistono nei moduli oltre cento pazienti.La visita nell'hub vaccinale è stata introdotta dal Direttore Generale Antonio Sanguedolce: il ministro ha prestato molta attenzione alla organizzazione dell'hub, al ciclo di lavorazione delle vaccinazioni, dalla sala di attesa a quella della preparazione fino alle zone di somministrazione, concludendo il percorso nell'area attrezzata per le emergenze.