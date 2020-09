Il Ministro Di Maio accolto ad Andria dal lungo applauso del popolo pentastellato

Social Video 31 secondi Il Ministro Luigi Di Maio ad Andria

Tantissimi iscritti e simpatizzanti hanno atteso sotto un sole inclemente e l'orario proibitivo l'arrivo intorno alle ore 13 del Ministro degli Esteri e la Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, accolto ad Andria, all'hotel "l'Ottagono" da un lungo e scrosciante applauso dei numerosi iscritti e simpatizzanti. Con il Ministro Di Maio anche la collega pentastellata, il vice Ministro alle Finanze, on. Laura Castelli.Il plenipotenziario pentastellato alla Farnesina è giunto nella città Fidelis, seconda tappa dell'odierno tour che, fino a domenica, lo vede impegnato nella campagna per il referendum e le elezioni amministrative in Puglia. Di Maio è arrivato ad Andria accompagnato dalla candidata alla Regione Puglia Antonella Laricchia e dopo che, questa mattina, era stato nel capoluogo dauno per incontrare diverse aziende dell'area.«Sono qui come sempre a sostenere i candidati del M5S, lo facevo da capo politico e ora che non lo sono più lo faccio da attivista. Noi siamo una grande famiglia», ha tenuto a sottolineare Luigi Di Maio, molto disponibile nei confronti dei tanti iscritti che chiedevano di fare foto e selfie in sua compagnia."Con il viceministro Castelli ho approfondito le questioni riguardanti i comuni in predissesto, come Andria, nonché le future evoluzioni normative in materia che non potranno che aiutare la nostra città a riemergere dell'abisso debitorio, in cui è stata fatta sprofondare in questi anni", ha tenuto a sottolineare l'avv. Michele Coratella.Sul palco, con il parlamentare Giuseppe D'Ambrosio, anche la consigliera regionale Grazia Di Bari, il candidato sindaco di Andria Michele Coratella, quello di Trani e Corato rispettivamente Vito Branà e Niccolò Longo.