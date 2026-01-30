Il libro “Una vita senza sbarre” presentato a Ruvo di Puglia
Il libro “Una vita senza sbarre” presentato a Ruvo di Puglia
Attualità

Il libro “Una vita senza sbarre” presentato a Ruvo di Puglia

Con l'autore Giannicola Sinisi, presente Don Riccardo Agresti

Andria - venerdì 30 gennaio 2026 16.53
Il Centro di Giustizia Riparativa del Comune di Ruvo di Puglia è stato promotore nella giornata di mercoledì 28 gennaio 2026 presso la libreria l'Agora' sempre in Ruvo di Puglia, della presentazione del libro "Una vita senza sbarre", edito da Cacucci Editore, scritto dal già magistrato Giannicola Sinisi.
Il libro si inserisce nell'ambito del progetto "Senza Sbarre", voluto e e concretizzato dalla Diocesi di Andria, in particolare dal Vescovo Mons. Luigi Mansi, insediatosi nelle campagne dell'agro della città fidelis, a pochi chilometri dal maniero federiciano, in contrada San Vittore. Il progetto concede a chi ha sbagliato di poter usufruire di una misura alternativa al carcere. Sono storie di riscatto e di aneddoti dal sapore dolceamaro, che si susseguono con questo progetto rieducativo.
Oltre all'autore Sinisi era presente don Riccardo Agresti responsabile con don Vincenzo Giannelli del progetto diocesano. La presentazione è stata affidata al il giornalista Franco Tempesta.
Sono intervenuti Nico Curci, assessore al benessere e alla giustizia sociale del Comune di Ruvo di Puglia. Ilaria De Vanna della cooperativa Crisi ed Edgardo Bisceglia, vicedirettore della Caritas diocesi di Molfetta.
Il libro “Una vita senza sbarre” presentato a Ruvo di PugliaIl libro “Una vita senza sbarre” presentato a Ruvo di PugliaIl libro “Una vita senza sbarre” presentato a Ruvo di PugliaIl libro “Una vita senza sbarre” presentato a Ruvo di Puglia
  • Diocesi di Andria
  • don riccardo agresti
  • giannicola sinisi
  • Contrada San Vittore
  • Progetto Senza Sbarre
  • Associazione Amici di San Vittore Onlus
  • Don Vincenzo Giannelli
Circo davanti scuola, il centrodestra: «Dopo aver cementificato tutto, rimaneva questo. Che degrado!»
30 gennaio 2026 Circo davanti scuola, il centrodestra: «Dopo aver cementificato tutto, rimaneva questo. Che degrado!»
Aggressione in centro, un uomo finisce al pronto soccorso ad Andria
30 gennaio 2026 Aggressione in centro, un uomo finisce al pronto soccorso ad Andria
Altri contenuti a tema
Ad Andria l'apertura "Dell'anno di Francesco" nell'ottavo centenario della morte Religioni Ad Andria l'apertura "Dell'anno di Francesco" nell'ottavo centenario della morte Il 2 febbraio 2026 presso la parrocchia delle SS. Stimmate
Festa Madonna di Lourdes e XXXIV giornata mondiale del malato Festa Madonna di Lourdes e XXXIV giornata mondiale del malato Le iniziative della Diocesi di Andria e della Pastorale della salute
Marcia diocesana e Festa della Pace in programma sabato, 24 gennaio 2026 Marcia diocesana e Festa della Pace in programma sabato, 24 gennaio 2026 Tutto pronto per l'iniziativa che avrà inizio questo pomeriggio alle ore 16, a partire da via Gravina
Ordinazione di Mons. Domenico Basile l'11 aprile presso il Palasport di Andria Religioni Ordinazione di Mons. Domenico Basile l'11 aprile presso il Palasport di Andria L'ingresso in Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi è previsto invece per il 22 aprile
Prima uscita di Mons. Domenico Basile all'assemblea ordinaria dei Vescovi pugliesi Religioni Prima uscita di Mons. Domenico Basile all'assemblea ordinaria dei Vescovi pugliesi Si è tenuta nei giorni dal 12 al 14 gennaio a Foggia l’Assemblea ordinaria della Conferenza Episcopale Pugliese
10 Don Mimmo Basile da Andria vescovo di Molfetta. Campane a festa in Cattedrale Religioni Don Mimmo Basile da Andria vescovo di Molfetta. Campane a festa in Cattedrale In otto anni tre nuovi pastori per la diocesi, dopo don Gianni Massaro e don Luigi Renna
Furto alla chiesa di San Luigi a Castel del Monte: sottratte due grosse casse acustiche Cronaca Furto alla chiesa di San Luigi a Castel del Monte: sottratte due grosse casse acustiche La scoperta del furto è avvenuta ieri mattina: l'amarezza di Don Riccardo Agresti
Il messaggio di augurio e preghiera per il Nuovo Anno 2026 del Vescovo Luigi Mansi Religioni Il messaggio di augurio e preghiera per il Nuovo Anno 2026 del Vescovo Luigi Mansi "La Pace non come la dà il mondo"
Nuovo mercato ortofrutticolo di via della Costituzione ad Andria: la nota dei Giovani Democratici
30 gennaio 2026 Nuovo mercato ortofrutticolo di via della Costituzione ad Andria: la nota dei Giovani Democratici
Sanzionato un locale di Andria: era usato per spettacoli non autorizzati
30 gennaio 2026 Sanzionato un locale di Andria: era usato per spettacoli non autorizzati
Sicurezza a Castel del Monte: nuovi fondi per i lavori di manutenzione e l'installazione di videocamere
30 gennaio 2026 Sicurezza a Castel del Monte: nuovi fondi per i lavori di manutenzione e l'installazione di videocamere
Open Day all'IISS "Moro-Cosmai " di Trani: una scuola che costruisce il futuro dei giovani
30 gennaio 2026 Open Day all'IISS "Moro-Cosmai" di Trani: una scuola che costruisce il futuro dei giovani
Sei auto coinvolte in un incidente in via Ferrucci, paura in centro ad Andria
30 gennaio 2026 Sei auto coinvolte in un incidente in via Ferrucci, paura in centro ad Andria
Approvato bilancio di previsione, Bruno: «Lasciamo i conti in ordine a chi verrà»
30 gennaio 2026 Approvato bilancio di previsione, Bruno: «Lasciamo i conti in ordine a chi verrà»
Mobilità sostenibile, incentivi per chi usa la bici ad Andria: ecco quali
30 gennaio 2026 Mobilità sostenibile, incentivi per chi usa la bici ad Andria: ecco quali
Faraone e Di Pilato: «M5S non ha ancora ufficializzato alcuna scelta di campo per le prossime comunali»
30 gennaio 2026 Faraone e Di Pilato: «M5S non ha ancora ufficializzato alcuna scelta di campo per le prossime comunali»
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.