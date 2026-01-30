Il libro “Una vita senza sbarre” presentato a Ruvo di Puglia

Il Centro di Giustizia Riparativa del Comune di Ruvo di Puglia è stato promotore nella giornata di mercoledì 28 gennaio 2026 presso la libreria l'Agora' sempre in Ruvo di Puglia, della presentazione del libro "Una vita senza sbarre", edito da Cacucci Editore, scritto dal già magistrato Giannicola Sinisi.

Il libro si inserisce nell'ambito del progetto "Senza Sbarre", voluto e e concretizzato dalla Diocesi di Andria, in particolare dal Vescovo Mons. Luigi Mansi, insediatosi nelle campagne dell'agro della città fidelis, a pochi chilometri dal maniero federiciano, in contrada San Vittore. Il progetto concede a chi ha sbagliato di poter usufruire di una misura alternativa al carcere. Sono storie di riscatto e di aneddoti dal sapore dolceamaro, che si susseguono con questo progetto rieducativo.

Oltre all'autore Sinisi era presente don Riccardo Agresti responsabile con don Vincenzo Giannelli del progetto diocesano. La presentazione è stata affidata al il giornalista Franco Tempesta.

Sono intervenuti Nico Curci, assessore al benessere e alla giustizia sociale del Comune di Ruvo di Puglia. Ilaria De Vanna della cooperativa Crisi ed Edgardo Bisceglia, vicedirettore della Caritas diocesi di Molfetta.