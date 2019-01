Il giornalista Francesco Giorgino presenterà ad Andria il suo ultimo libro “Alto Volume”

Il giornalista andriese,presenterà, a partire dalle ore, presso la salacon la prefazione diMarketing, politica e comunicazione sono i temi affrontati dal giornalista del Tg 1. Il libro parte proprio da una considerazione del marketing, che come è noto, è quella disciplina che studia le modalità attraverso le quali far incontrare domanda e offerta all'interno del mercato. La politica è scienza e arte della decisione, della scelta, della programmazione, è azione sulla base di un mandato ricevuto dalla collettività grazie all'esercizio del più importante dei diritti: il voto. L'evoluzione dei modelli di marketing e i cambiamenti ai quali la politica è stata "costretta" da processi esterni e di sistema (rivoluzione digitale, nuovo ecosistema comunicativo ed informativo, evoluzione dei linguaggi) ed interni (personalizzazione, mediatizzazione, crisi dei partiti di massa) hanno oggi reso la politica e i suoi protagonisti dei prodotti come tutti gli altri. La lotta è senza quartiere e l'obiettivo degli esponenti politici è uno su tutti: vendersi.L'evento è organizzato dalin collaborazione con ilPer l'occasione sarà conferito a Francesco Giorgino, il titolo di, non solo per le prestigiose cariche ricoperte da giovanissimo nel Rotaract ma soprattutto quale personaggio pubblico che tanto lustro ha apportato alla sua città natale.