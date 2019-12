Il dott. Iacobone referente regione e membro della Società Italiana di Sistema 118

Oggi la nomina del giovane medico, che è il Coordinatore responsabile del 118 per la Asl Bt

Prestigioso riconoscimento per il dott. Donato Iacobone, Coordinatore responsabile del servizio 118 per la Asl Bt.E' stato nominato Referente della Regione Puglia e membro della Direzione Nazionale della Società Italiana di Sistema 118 (SIS 118), l' Istituto che si occupa della qualificazione scientifica del Sistema delle Centrali Operative 118 e delle reti territoriali di Soccorso, presieduto dal dott. Mario Balzanelli.Le più sincere congratulazioni al dott. Iacobone della redazione di AndriaViva, per questo nuovo prestigioso incarico.