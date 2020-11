Il CPIA Bat partecipa al Festival Legalitria

«Credo a tutte le forme di studio, di approfondimento e di protesta contro la mafia. La mafiosità si nutre di una cultura e la diffonde: la cultura dell'illegalità». (Don Pino Puglisi)La cooperativa Radici Future organizza, anche per il corrente anno scolastico, il Festival LegalItria, giunto alla sua terza edizione. Il Festival nazionale LegalItria, il primo in Puglia dedicato alla legalità e al giornalismo d'inchiesta, giunto alla sua terza edizione, totalmente gratuito per i partecipanti, è rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il Festival intende promuovere riflessioni, confronti e approfondimenti sul tema della legalità, attraverso l'incontro con autori e testi di rilevanza nazionale e internazionale. Il CPIA BAT, alla luce dei suoi valori e principi fondanti, nell'intento di arricchire l'offerta formativa dei propri corsisti aderisce al Festival LegalItria e promuove la diffusione degli eventi in programma.Tutti i documenti videro saranno caricati sul sito del CPIA BAT: https://www.cpiabat.edu.it/, così che da facilitarne la visione per tutta la comunità educante del medesimo Istituto e per chiunque altro desideri fruirne. Sono previste delle dirette degli incontri che saranno trasmesse sul canale YouTube della società cooperativa Radici Future: https://bit.ly/3jsELUo, secondo il calendario seguente:LUNEDÌ 9 NOVEMBRE- 9.15-10.05- Libro: Io valgo di più di Minunno, Caprio, Spagnuolo, Radici FutureTesto su bullismo e cyberbullismo- 10.15-11.05 – Libro: Mafia Nigeriana di Sergio Nazzaro, Città NuovaTesto su mafie internazionali- 11.15-12.05 – Libro: Sud Atomico di Marisa Ingrosso, Radici FutureTesto su rifiuti atomici e ambiente- 12.15-13.05 – Libro: La vendetta del clan di Gianni Bianchi, Radici FutureRomanzo su storie di criminalità puglieseMARTEDÌ 10 NOVEMBRE- 9.15-10.05 - Libro: Calcio Criminale di Pierpaolo Romani, RubbettinoTesto sulla corruzione nel mondo calcistico e sulle minacce ai calciatori- 10.15-11.05 – Libro: Ti mangio il cuore di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, FeltrinelliTesto sulla mafia del Gargano- 11.15-12.05 - Libro: La vendetta del clan di Gianni Bianchi, Radici FutureRomanzo su storie di criminalità puglieseMERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE- 9.15-10.05 – Libro: Calcio criminale di Pierpaolo Romani, RubbettinoTesto sulla corruzione nel mondo calcistico e sulle minacce ai calciatori- 10.15-11.05 - Libro: Il padrino dell'antimafia di Attilio Bolzoni, ed. ZolfoTesto sul ruolo dell'antimafia- 11.15-12.05 - Libro: Nessuno uccide la morte di Leonardo Palmisano, FandangoRomanzo sul crimine puglieseGIOVEDÌ 12 NOVEMBRE- 9.15-10.05 - Libro: Bari calibro 9 di Domenico Mortellaro, Radici FutureTesto sulla storia della mafia barese- 10.15-11.05 - Libro: Sud Atomico di Marisa Ingrosso, Radici FutureTesto su rifiuti atomici e ambiente- 11.15-12.05 - Libro: In disaccordo di Francesco Saverio Mongelli, Radici FutureTesto sulle canzoni italiane contro le mafie- 12.15-13.05 – Libro: Io valgo di più di Minunno, Caprio, Spagnuolo, Radici FutureTesto su bullismo e cyberbullismoVENERDÌ 13 NOVEMBRE- 9.15-10.05 – Libro: Obiettivo Falcone di Luca Tescaroli, RubettinoTesto sul lavoro di Falcone e sul suo assassinio- 10.15-11.05 – Libro: Casamonica di Nello Trocchia, UtetTesto sui Casamonica e sulla mafia romana- 11.15-12.05– Libro: Un morto ogni tanto di Paolo Borrometi, SolferinoTesto sul nuovo sistema mafioso siciliano- 12.15-13.05 – Libro: Un morto ogni tanto di Paolo Borrometi, SoferinoTesto sul nuovo sistema mafioso sicilianoSABATO 14 NOVEMBRE- 10.15-11.05 – Libro: Gino Giugni di Roberto Voza, Radici FutureTesto sul diritto del lavoro.