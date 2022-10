Il consigliere Civita lancia l’iniziativa “Lottando l’otterrai”: serata con raccolta fondi per beneficienza 

Il consigliere indipendente Nicola Civita scende, ancora una volta, in campo a favore dell'associazione "Orizzonti" del dottor Angelo Guariello. Questa volta lo farà mediante un evento artistico dal titolo "Lottando l'otterrai – Uniti per la beneficienza", durante la quale si premierà il talento e si darà visibilità a nuovi giovani artisti presenti nella nostra comunità. La serata, presentata da Giuseppe Zingaro, sarà, infatti, all'insegna di canzoni con pezzi originali, balli e comicità in compagnia del grande cabarettista Piero De Lucia."Dopo anni di associazionismo e volontariato, ancora una volta, mi rendo promotore di questa iniziativa solidale, organizzata in sinergia con un gruppo di amici, composto dall'avvocatessa Tiziana Favullo, dal ragioniere Fabio Di Vincenzo, dall'avvocato Leo Di Vincenzo e tanti altri, che hanno abbracciato entusiasticamente questo progetto promosso da "Orizzonti", associazione presente sul territorio provinciale ed interprovinciale dal 2008 e impegnata quotidianamente su diversi fronti e nelle diverse aree dell'assistenza sociale e socio-sanitaria" – dichiara Civita - "Bisogna impegnarsi costantemente per arginare il disagio sociale e la povertà che continuano, purtroppo, a segnare profondamente la nostra comunità. Colgo l'occasione, per invitare i cittadini ad aprirsi alla solidarietà. Solo così, ovvero lavorando in squadra, possiamo raggiungere risultati concreti e appaganti".All'iniziativa, in programma, ad Andria, domenica 6 novembre, alle ore 20:00, presso l'auditorium "Riccardo Baglioni" c/o Oratorio Sant'Annibale Maria di Francia, si accederà versando un contributo minimo che servirà appunto per la raccolta fondi da destinare all'acquisto di generi alimentari per le famiglie meno abbienti del territorio.- Spettacolo musicale con i giovani talenti nel canto, a cura del cantante andriese Antonio Montereale;- Show dance a cura delle allieve di "Yamayrah" danza orientale (Molfetta), con l'insegnate Pasqua de Nichilo;- Cabaret con il Special Guest della serata, il comico Piero De Lucia.Ingresso con contributo di complicitàInfo: 3274190263Attore Comico, Cabarettista e Showman. Da oltre quarant'anni sulla scena tra spettacoli comici, Commedie Teatrali, Televisione e Cinema. Ha preso parte a diversi programmi televisivi sulle reti Mediaset come "La sai l'ultima" e "Forum" e sulle reti RAI con il programma televisivo "Gran Varietà" con Lino Banfi. Personaggio Storico e volto Comico del programma televisivo di barzellette "MUDU'". Produttore, autore e interprete del programma televisivo di barzellette e scenette comiche "Patapum" andato in onda su Teleregione. Prossimamente sarà protagonista di una sua nuova produzione televisiva di barzellette e scenette comiche che andrà in onda a fine novembre su Antenna Sud Piero De Lucia è stato protagonista di centinaia di Spettacoli e Commedie Teatrali come Attore Comico dal 1985 ad oggi nei Teatri di Puglia, Basilicata, Molise, Campania, Abruzzo e Calabria. Ha scritto Commedie Comiche e Testi Comici di Cabaret per se e per altri Attori professionisti.Nel video, l'attore Piero De Lucia.