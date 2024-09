Il Comandante Interregionale dei Carabinieri visita il Comando Provinciale Bat

Questa mattina, venerdì 6 settembre - a circa due mesi dall'assunzione del Comando Interregionale Carabinieri "", che si colloca al vertice dell'organizzazione territoriale dell'in Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise - ilha visitato la Tenenza di Bisceglie, agli ordini dele la sede del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani, dove è stato ricevuto dal Comandante Provinciale,con il suo vice. Tra la folta rappresentanza di militari presenti c'erano anche il, Comandante Reparto Parco Nazionale Alta Murgia e Comandante Reparto Parco Nazionale Gargano ed il, Comandante della Compagnia Carabinieri di Andria, la più estesa pe territorio.Nel corso della visita, il Generale Minicucci ha incontrato una rappresentanza di Ufficiali, Sottufficiali, Appuntati e Carabinieri in servizio nella provincia, nonché di personale in congedo della locale Associazione Nazionale Carabinieri, esprimendo il proprio apprezzamento per l'impegno e la dedizione profusi quotidianamente nello svolgimento dei servizi di prevenzione e repressione dei reati e in favore della cittadinanza.Il Generale – nel suo intervento – ha richiamato i valori etici per i quali l'Arma è diventata punto di riferimento per le comunità, soffermandosi sulla vicinanza al cittadino e sulla funzione di rassicurazione sociale assolta dall'Istituzione attraverso l'azione quotidiana dei Carabinieri.L'Autorità – inoltre - ha incontrato il Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani, Silvana D'Agostino e il Procuratore della Repubblica di Trani, Renato Nitti.