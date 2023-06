I riconoscimenti assegnati al personale della Guardia di Finanza: anche per un militare in servizio ad Andria

Ecco i riconoscimenti di ordine morale a personale della Guardia di Finanza che si è particolarmente distinto in servizio."ENCOMIO SEMPLICE, CONCESSO DAL COMANDANTE REGIONALE PUGLIA, AL Lgt. C.S. MILILLO Angelo,Con la seguente motivazione: "Ispettore in forza ad un nucleo PEF, evidenziando elevate capacità professionali e spiccato acume investigativo, forniva determinante apporto personale nell'esecuzione di complesse e articolate indagini tese al contrasto delle frodi doganali, della contraffazione ed in materia di reati contro la pubblica amministrazione. L'attività operativa si concludeva con la denuncia all'A.G. di 14 soggetti, dl cui 7 arrestati in flagranza di reato, con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 soggetti (di cui 3 in carcere, 3 ai domiciliari e 1 destinatario dell'obbligo di dimora), nonché con il sequestro di 6.840 kg. di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, 2.915 paia di scarpe contraffatte, 1.596 bottiglie di vini di provenienza illecita, denaro contante, un autoarticolato e un'autovettura. BARI, BRINDISI E PROVINCIA DI NAPOLI, AGOSTO 2020 - AGOSTO 2021.""ENCOMIO SEMPLICE, CONCESSO DAL COMANDANTE REGIONALE PUGLIA, A:(1) M.a. DE DONNO Alessandro;(2) B.c. CAFORIO Francesco Paolo,Con la seguente motivazione: "militari in forza ad una Compagnia, evidenziando elevate doti tecnicoprofessionali, fornivano determinante apporto in un'articolata indagine di polizia giudiziaria tesa al contrasto delle frodi al bilancio nazionale nel settore delle energie rinnovabili, condotta in sinergia con la componente terrestre del corpo. L'attività investigativa si concludeva con la denuncia all'A.G. di 2 soggetti per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e di 1 società per responsabilità amministrativa degli enti, con il sequestro preventivo di un impianto fotovoltaico del valore stimato di 1,2 milioni di euro e di beni mobili ed immobili per oltre 3 milioni di euro, corrispondente al totale dei contributi indebitamente percepiti, nonché con la segnalazione alla magistratura contabile del danno erariale. CORATO (BA), OTTOBRE 2019 — LUGLIO 2022"."ELOGIO, CONCESSO DAL COMANDANTE PROVINCIALE BARLETTA, AL:(1) M.C. BOLLINO Pasquale, in forza alla Compagnia di Andria;(2) M.C. MODUGNO Salvatore, in forza alla Compagnia di Trani;(3) LGT. DI SANTO Raffaele, in forza al Gruppo di Barletta,con la seguente motivazione: "Militari, in forza a reparti territoriali dipendenti dal Comando provinciale di Barletta, evidenziando il possesso di spiccate doti professionali, eccellenti capacità organizzative ed incondizionata dedizione al servizio, fornivano qualificato determinante apporto nella soluzione delle problematiche connesse all'incarico attribuitogli, evidenziando e confermando una eccezionale preparazione tecnico-professionale. L'intelligente collaborazione offerta e l'abnegazione dimostrata consentivano il raggiungimento di elevati livelli di efficienza nell'attività operativa svolta, supportando in ogni momento le attività dei reparti di appartenenza. BARLETTA – ANDRIA – TRANI, LUGLIO 2021 – GIUGNO 2022