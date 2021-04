Grazia Di Bari (M5S): "Confermato il finanziamento al trasporto pubblico locale"

"All'inizio del mese vi avevo parlato delle risorse aggiuntive che la Giunta Regionale della Puglia aveva investito per garantire i servizi del trasporto pubblico locale in alcune realtà, fra cui Andria".Lo annuncia, sui canali social, la consigliera regionale pentastellata"Nella giornata di venerdì 2 aprile, in V Commissione abbiamo discusso e approvato una nuova deliberazione che sancisce con ancora più forza che il trasporto pubblico locale va sostenuto con più risorse. A livello locale, mi ha fatto piacere sapere che in quest'ultimo mese ci sia stata ancora più collaborazione in campo politico in vista di questo obiettivo.Faccio un ringraziamento particolare al notaio Sabino Zinni che ha saputo scegliere tempi e modi proficui per contribuire a questa importante battaglia politica. E' solo un piccolo risultato in un momento terribile in cui le emergenze sono tante e vorrei fare di più".