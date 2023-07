Gli stati generali del Partito Democratico pugliese nella Bat

L'appuntamento è per lunedì 24 luglio 2023 alle ore 16.30 a Palazzo San Giorgio, Centro Congressi in via San Giorgio, 26 a Trani

"Una grande occasione per riunire tutto il PD pugliese e per fare il punto della situazione dopo le elezioni di primavera. Con questo obiettivo è stata convocata la riunione dell'assemblea regionale del PD pugliese, allargata alla direzione regionale, alla segreteria e dipartimenti PD Puglia e a tutti i segretari di circolo del PD della Puglia".A renderlo noto è il segretario provinciale del PD BAT, Lorenzo Marchio Rossi.L'appuntamento è stato fissato per lunedì 24 luglio 2023 alle ore 16.30 a Palazzo San Giorgio Centro Congressi in Via San Giorgio, 26 a Trani.La riunione è stata convocata dalla Presidente dell'Assemblea PD Puglia, Lia Azzarone."Nella Provincia BAT -ha evidenziato Marchio Rossi-, tutti i circoli del PD, in linea con l'obiettivo prefissato dopo l'elezione del segretario nazionale, hanno lavorato per contribuire alla 'Nuova Primavera' del partito democratico aprendo le porte a nuovi iscritti e simpatizzanti".