Giunta approva avviso pubblico per selezione direttori generali delle aziende sanitarie pugliesi
La nuova selezione dovrà concludersi entro il 31 marzo 2026
Puglia - sabato 7 febbraio 2026 6.23 Comunicato Stampa
La Giunta regionale ieri pomeriggio ha approvato l'avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico di Direttore Generale della Asl Br, Asl Bt, Asl Fg, Asl Le, Asl Ta, Aou "Ospedali Riuniti" di Foggia, Irccs "Istituto Tumori Giovanni Paolo II" di Bari e Irccs "S. De Bellis" di Castellana Grotte.
Contestualmente, al fine di assicurare la continuità nella gestione, è stata disposta la prosecuzione delle gestioni commissariali delle Aziende della ASL BT, della ASL TA, dell'AOU "Ospedali Riuniti" di Foggia, dell'IRCCS "Istituto Tumori Giovanni Paolo II" di Bari e dell'IRCCS "S. De Bellis" di Castellana Grotte, nonché la nomina degli attuali DG quali Commissari Straordinari dell'ASL FG e dell'ASL LE, a far data dalla scadenza del rispettivo incarico.
La nomina di tutti i Commissari avrà validità per il tempo strettamente necessario alla chiusura della nuova selezione che dovrà concludersi necessariamente entro il 31 marzo 2026.
La delibera stabilisce che i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse nell'ambito della precedente procedura di avviso pubblico sono tenuti, qualora interessati a partecipare nuovamente alla selezione, a ripresentare apposita candidatura secondo le modalità e nei termini stabiliti. Ciò presuppone il superamento della precedente candidatura.
Con successivo decreto presidenziale sarà nominata la Commissione regionale che ai sensi della normativa statale e regionale dovrà procedere alla valutazione dei candidati, per titoli e colloquio e a conclusione della procedura, la Commissione proporrà al Presidente della Giunta regionale una rosa di candidati, valida per tutte le Aziende oggetto del presente avviso.
L'indizione di questo avviso dà luogo a una procedura selettiva a carattere non comparativo, volta ad individuare i soggetti maggiormente idonei da proporre al Presidente della Giunta regionale, affinché lo stesso possa procedere alla nomina. Nella rosa proposta per ciascuna azienda non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale. Si precisa che l'inserimento nella rosa dei candidati costituisce condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina a Direttore Generale.
Possono partecipare all'avviso pubblico in oggetto i candidati che risultano inseriti nel vigente Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale aggiornato e pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute e che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, non abbiano compiuto il sessantottesimo anno di età, siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal presente Avviso, salvo diverse disposizioni che dovessero intervenire in sede di conversione, nel qual caso la nuova disciplina si intenderà automaticamente applicabile.
Il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai fini della decorrenza del termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle istanze, ed ai soli fini pubblicitari sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul Portale della Salute www.sanita.puglia.it.
