Giovanni Vurchio (Pd): "Come dare ossigeno all'economia"

La crisi sociale ed economica causata dalla pandemia da coronavirus, sta portando il mondo politico ad interrogarsi sulle migliori soluzioni da adottafre per poter cercare di aiutare il mondo produttivo da questa grave crisi. Per il commercialista Giovanni Vurchio, segretario cittadino del Partito Democratico in primis, bisogna interrogarsi sugarantiti dallo Stato,per i lavoratori autonomi,fiscali, una nuova stagione dia partire da quella(va fatta subito), contributo asu bollette di consumo,i tutti i pagamentiper l'anno 2020.Questa è laal Coronavirus, ma con un'unicole imprese a superare una crisiSopratutto quelle imprese medio piccole e unipersonali, più deboli e meno strutturate per far fronte alloi che si è abbattuto sul pianeta.È inutile prenderci in giro:Questonon previsto, almeno per altrimesi successivi alla riapertura, potrebbe causare un -15/20% di fatturato rispetto al previsto.Solo lemesse in campo dal( se tempestive) e dall', potrebberotale sofferenzaatteggiamentiper salvare il mondo economico e sociale", ha concluso quindi Giovanni Vurchio.#siamoitaliani #siamofantasiosi#restiamofiduciosi