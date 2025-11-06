Panorama di Andria. <span>Foto Vincenzo Cassano</span>
Panorama di Andria. Foto Vincenzo Cassano
Giornata informativa sull'adeguamento del Piano Regolatore generale

Giovedì 6 novembre, a partire dalle 9 al Food Policy Hub di Andria (via San Francesco, 18)

Andria - giovedì 6 novembre 2025 5.27
Giovedì 6 novembre, a partire dalle 9 al Food Policy Hub di Andria (via San Francesco, 18) l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani parteciperà alla Giornata informativa "Adeguamento del PRG – Percorsi Partecipativi", promossa dal Comune di Andria con il sostegno della Regione Puglia.

L'incontro, aperto al pubblico, rappresenta un importante momento di approfondimento e confronto tecnico sul percorso di adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e sul processo di digitalizzazione delle tavole di zonizzazione del PRG, attualmente in fase di pubblicazione dal 16 ottobre al 15 dicembre 2025.
I lavori si concentreranno sull'analisi delle criticità e delle opportunità legate all'adeguamento del piano. Seguirà un dialogo dedicato al percorso di digitalizzazione del PRG e alla fase di proposizione delle osservazioni. Si proseguirà poi con un dibattito aperto a tecnici, professionisti e rappresentanti delle istituzioni.

L'Ordine provinciale degli Ingegneri invita i propri iscritti a partecipare a questa iniziativa, sottolineando l'importanza di un coinvolgimento attivo dei professionisti nei processi di pianificazione del territorio. Solo attraverso il dialogo e la collaborazione tra enti, tecnici e cittadini sarà possibile contribuire a una visione di città sempre più sostenibile, innovativa e coerente con le strategie di sviluppo regionale.
