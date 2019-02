Gilet arancioni: tutto è pronto per la manifestazione del 14 febbraio a Roma

Mentre si vanno perfezionando gli ultimi dettagli per la grande manifestazione di Roma del 14 febbraio, i gilet arancioni comunicano il programma dei presidi nei comuni pugliesi a maggior vocazione olivicola che saranno allestiti a partire da domani 11 febbraio c.a.Bitonto - dalle ore 07.00 presidio con automezzi agricoli al Comune ed assemblea nei locali del Palazzo di CittàCorato - dalle ore 08.00 alle ore 21.00 presidio con automezzi agricoli a Palazzo di Città e per le vie del centroRuvo di Puglia - dalle ore 13.00 presidio con automezzi agricoli al Comune dove si terrà seduta monotematica del consiglio comunale alle ore 18.00Bisceglie - dalle ore 17.00 alle ore 20.00 presidio con automezzi agricoli in Piazza Vittorio Emanuele e a Palazzo di cittàTerlizzi - dalle ore 15.00 corteo di automezzi agricoli per raggiungere Piazza Cavour dove si terrà una assemblea pubblica