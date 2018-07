Gelate di marzo, la Lega Puglia e Bat illustrano al Ministro Centinaio la situazione drammatica

Nella giornata di ieri 19/07/2018, il Ministro per le Politiche agricole Gian Marco Centinaio, in visita nel nostro territorio Pugliese, è stato direttamente attenzionato dal Segretario Regionale Lega Puglia, Andrea Caroppo su sollecitazione del Segretario Provinciale Lega Bat Antonio Campana, sull'attuale situazione vegetativa delle coltivazioni in atto nel nostro territorio, interessato dalle scorse avversità atmosferiche accadute tra la fine del mese di Febbraio e del mese di Marzo.«Si è discusso dei danni già subiti in riferimento alla situazione vegetativa sempre più negativa per le coltivazioni arboree in genere ed in particolare quella olivicola che rappresenta uno dei comparti portanti della nostra economia.Il Ministro, ha riferito di ben conoscere il dramma che il nostro territorio sta affrontando ed affronterà nel prossimo periodo, garantendo che seguirà con molta attenzione l'evolversi per fronteggiare e soddisfare le esigenze di tutto il mondo lavorativo interessato, dal singolo agricoltore sino alla filiera produttiva», ha spiegato il segretario provinciale Lega – Salvini Premier Bat Antonio Campana.