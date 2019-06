Gara ponte di due anni per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti

Per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari il Comune di Andria effettuerà una gara ponte per l'affidamento di tale servizio per la durata di 2 anni.La decisione è stata assunta lo scorso 29 maggio dal Commissario prefettizio Gaetano Tufariello, con i poteri della giunta comunale, con apposita deliberazione, la n. 14Sarà l'AGER Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione Rifiuti, che espleterà le procedure di detta gara ponte. Il costo di tale servizio, per cui sarà predisposto un progetto stralcio ad hoc, non dovrà superare quello attualmente previsto dal solo Comune di Andria che è pari a poco più di € 11 mln e mezzo annui.Ricordiamo che l'attuale contratto con la Soc. Sangalli, riguarda i Comuni di Andria e Canosa di Puglia la cui scadenza è al 31 agosto 2019.