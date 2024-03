GAL Le Città di Castel del Monte: domani un nuovo incontro

Domani,, adsecondo appuntamento del ciclo di incontri "", organizzato daper presentare le strategie di valorizzazione delle leguminose nel territorio del GAL.Prosegue la serie di incontri organizzati dal GAL su diverse tematiche del settore agricolo e agroalimentare, finanziati nell'ambito dell'Intervento 5.1 - SSL Gal Le Città Di Castel Del Monte, PSR Puglia 2014-2020, Sottomisura 19.2, aventi come obiettivo quello di favorire la diffusione di conoscenze a favore di operatori economici del settore agricolo e agroalimentare, per porre al servizio del sistema produttivo nuove e più adeguate opportunità informative e occasioni di qualificazione del capitale umano.Il secondo incontro che si terrà giovedì ore 16:30 presso il Ristorante "Cucromia", si concentrerà sulle leguminose da granella, colture storicamente radicate nel territorio e aventi un crescente interesse negli ultimi anni sia nel settore agricolo, per l'inserimento negli avvicendamenti colturali, sia nel campo agroalimentare, per la ricerca di alternative al consumo dei prodotti carnei.Ad aprire i lavori l'avv. Michelangelo De Benedittis, presidente del GAL Le Città di Castel del Monte, seguiranno gli interventi del Prof. Maurizio Quinto, docente Ordinario di Chimica Analitica presso l'Università degli studi di Bari, Il Prof. Giuseppe De Mastro – docente ordinario di Agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università "A. Moro" di Bari, Il Prof. Francesco Longobardi, Professore associato di chimica degli Alimenti dell'Università "A. Moro" di Bari, la Dott.ssa Alessandra Accettulli – Dottoranda dell'Università degli Studi di Foggia.A rappresentare il mondo imprenditoriale oltre il Consorzio di tutela e Valorizzazione della Lenticchia di Altamura IGP, che prevede nel suo disciplinare anche i Comuni di Andria e Corato, saranno presenti anche aziende rappresentative del territorio.Gli addetti del settore sono invitati.