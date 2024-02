GAL le città di Castel del Monte, al via il ciclo di incontri informativi "Il Sistema della Conoscenza"

nella sala del ristorante "Cucromia", primo appuntamento del ciclo di iniziative informative denominate, organizzato dae per favorire la diffusione di conoscenze a favore di operatori economici del settore agricolo e agroalimentare.Il primo incontro, intitolato", sarà un'occasione per parlare di innovazione del sistema lattiero- caseario attraverso il confronto tra una serie di esperti del mondo accademico, imprenditoriale ed agricolo.Questo progetto in partenza si incardina all'interno di un processo di innovazione e sviluppo di imprese e territorio avviato dal GAL Le Città Di Castel Del Monte in un contesto in cui l'informazione diventa strumento di promozione della conoscenza tecnica, economica, gestionale e anche scientifica al fine di favorire la crescita del comparto agricolo, allargando le prospettive su mercati nazionali ed internazionali – ha dichiaratoIl progetto informativo è finanziato dall'Intervento 5.1 - SSL GAL Le Città Di Castel Del Monte, PSR Puglia 2014-2020, Sottomisura 19.2, avente come obiettivo quello di accrescere le competenze di operatori economici del settore agricolo e agroalimentare per porre al servizio del sistema produttivo nuove e più adeguate opportunità informative e occasioni di qualificazione del capitale umano, ponendo particolare attenzione all'utilizzo sostenibile delle risorse endogene.