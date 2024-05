Info point a Castel del Monte, al via la raccolta di materiale informativo

«Dove possiamo mangiare degli ottimi patti di cucina tipica locale?». «C'è un posto dove trascorrere la notte non lontano dal centro cittadino?». «Se avessimo voglia di un buon gelato dove ci consigliate di andare?».Sono alcune delle domande che vengono rivolte, quasi quotidianamente, dai turisti agli operatori dell'info point ai piedi del Maniero federiciano, avamposto del progetto di marketing territoriale lanciato dal Gal Le Città di Castel del Monte, "Slow Murgia ‐ Take Your Puglia Time". Per fornire un ventaglio variegato e plurale di risposte a queste esigenze dei visitatori, il Gal ha avviato una raccolta di materiale promozionale rivolta ad aziende locali come attività ricettive, di ristorazione, caseifici, cantine, frantoi, tour operator, associazioni e più in generale a favore di chiunque possa essere interessato ad essere presente nel punto espositivo e abbia qualcosa di importante da proporre ai turisti.«L'intento di questa raccolta è duplice – spiega il presidente del Gal Le Città di Castel del Monte,- e cioè da un lato quello di dare un servizio ai visitatori, dall'altro quello di offrire una vetrina gratuita agli imprenditori locali rispondendo alla mission del progetto che è quella di mettere a sistema gli operatori economici per creare la migliore accoglienza turistica possibile. Alle aziende di Andria e Corato che vorranno condividere questa iniziativa chiediamo solo di sposare la nostra vision aderendo al progetto 'Slow Murgia ‐ Take Your Puglia Time' del Gal aperto a tutti gli stakeholder».Per la consegna del materiale sarà sufficiente fissare un appuntamento presso la sede del Gal, in via Giovanni Bovio, 74 ad Andria inviando una mail a info@galcdm.it oppure contattando lo 0883.765200 dalle 9:30 alle 12:30.«Proprio perché come Gal vogliamo raggiungere l'obiettivo di fare accoglienza turistica attraverso un innovativo, sinergico ed integrato sistema tra gli operatori, continuiamo sulla scia dei nostri workshop, il prossimo dedicato alle guide turistiche di Andria e Corato. Un'occasione di crescita e di collaborazione in cui presenteremo il progetto 'Slow Murgia', parleremo di marketing territoriale e della possibilità di fare networking con altri operatori del settore, punteremo sul concetto di sviluppo sostenibile come opportunità per valorizzare il territorio», aggiungeIl workshop per le guide turistiche si terrà il 31 maggio alle ore 18.00 presso Confcommercio, Via Nicola Pisano. Interverranno, esperto in pianificazione territoriale e, responsabile di Misura Gal.