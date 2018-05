Francesco Fortunato Campione Nazionale Universitario a Isernia

Con le gambe in forma smagliante e l'ottimo risultato della Coppa del Mondo ancora nella testa, il marciatore Francesco Fortunato ha cercato e conquistato senza fatica l'oro ai Campionati Nazionali Universitari di Isernia, in Molise, in programma sabato 19 e domenica 20 maggio.Infatti, il triplo campione italiano Indoor è anche studente del corso di laurea in Scienze Motorie dell'Università di Foggia e ha aderito al programma "doppia carriera" studente-atleta Unifg.Pertanto, ieri sera Fortunato ha indossato la maglia del Cus Foggia e ha voluto onorarla sulla 5000m allo stadio Lancellotta mirando sin da subito al gradino più alto del podio: con il suo incedere determinato ha staccato gli avversari all'ultimo chilometro, tagliando per primo il traguardo.Aggiudicatosi il titolo di Campione Nazionale Universitario e soddisfatto per il traguardo raggiunto, il marciatore andriese guarda agli Europei di Berlino, forte di un'ottima stagione che gli ha "regalato" l'oro e un nuovo primato personale alle Indoor di Ancona, l'argento a squadre e un 9° posto individuale alla Coppa del Mondo in Cina.