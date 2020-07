Forza Italia ha il suo nuovo delegato cittadino: è l'avvocato Antonio Nespoli

Su indicazione del commissario provinciale Luigi De Mucci, congiuntamente alla ratifica del commissario regionale di FI Puglia on. Mauro D'Attis e del suo vice commissario sen. Dario Damiani, si è provveduto a nominare il delegato di Forza Italia al Comune di Andria l'avv. Antonio Nespoli.Una nomina quella del responsabile Enti Locali per la Bat di Forza Italia, tesa a rilanciare ed a riorganizzare il partito nella città federiciana in vista dei prossimi ed imminenti appuntamenti elettorali regionali e comunali.