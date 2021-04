Forza Italia e Lega hanno chiesto le dimissioni dell'assessore Lopalco

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l'on Mauro D'Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani."Ringraziamo i consiglieri regionali del Gruppo di Forza Italia Stefano Lacatena, Giandiego Gatta e Paride Mazzotta per aver chiesto le dimissioni dell'assessore Lopalco. Non possiamo più accettare errori, ritardi e gravissime inefficienze nella gestione del Covid e della campagna vaccinale. Oggi, ciliegina sulla torta, la Puglia resterà in zona rossa e questo è un colpo durissimo alla tenuta psicologica dei cittadini e, soprattutto, alle condizioni economiche di migliaia di famiglie.La responsabilità di questo fallimento è di Lopalco e noi sosteniamo con forza la richiesta dei nostri consiglieri: chiediamo le sue dimissioni"."Lopalco forse ignora che in Puglia vivono oltre un milione di over 60 e richiamarli da domani mattina al "vaccino per tutti senza prenotazione" avrebbe rappresentato un disastro in termini di contagi e di ordine pubblico. In momenti così delicati come quelli che viviamo l'inadeguatezza e l'inesperienza possono rappresentare un serio pericolo per la comunità, per questo chiediamo al Presidente Emiliano di sostituire immediatamente l'assessore Lopalco".Tanto dichiara il sen. Roberto Marti Segretario Regionale della Lega Puglia, dopo l'annuncio ed il successivo ritiro della circolare per vaccinare gli over 60 senza prenotazione da parte dell'assessorato alla sanità.