Fornitura libri di testo per l'anno scolastico 2022/23: istanze entro il 30 settembre

avviso pubblico avviso straordinario libri di testo a s 2022 23 Documento PDF

Il Comune di Andria informa che la Regione Puglia ha adottato l''avviso straordinario relativo alla concessione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'anno scolastico 2022/2023 – (Ex Legge 448/1998, art. 27; D. Lgs. 63/2017)". Al contributo erogabile nella forma di rimborso totale o parziale della spesa sostenuta, potranno accedere "le studentesse e gli studenti residenti nel Comune di Andria, frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali o paritarie del sistema scolastico di istruzione per l'anno scolastico 2022/23".La presentazione delle istanze dovrà essere effettuata da un genitore o da chi rappresenta il minore, unicamente per via telematica attraverso la procedura online attiva sul portale: www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di Testo anno scolastico 2022/2023 fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2022. Potranno accedere al beneficio, i richiedenti con indicatore ISEE non superiore a € 10.632,94. L'ISEE richiesto è quello ordinario, che può essere sostituito dall' ISEE corrente (con validità sei mesi) in seguito a una variazione della situazione lavorativa o reddituale.La documentazione attestante la spesa sostenuta, dovrà essere consegnata al Comune a partire dal 03 ottobre 2022 e sino al 30 novembre 2022, in una delle seguenti modalità:- cartacea presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Andria, sito in Piazza Umberto I;- tramite mail/pec all' indirizzo Pec:Tutti i dettagli su www.studioinpuglia.regione.puglia.it In allegato il testo integrale dell'avviso.