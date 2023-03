Fimato oggi contratto di lavoro per 45 collaboratori amministrativi alla Asl Bt

Sono vincitori del concorso indetto per tutta la Regione Puglia

Una firma che vale un progetto di vita, una scelta professionale, la conclusione di un importante percorso di selezione.Oggi 45 collaboratori amministrativi hanno sottoscritto presso la sede finanziaria della Asl Bt, di via De Gasperi ad Andria, il contratto a tempo indeterminato con l'azienda sanitaria della sesta provincia pugliese: sono vincitori del concorso indetto per tutta la Regione Puglia."Sono contenta di avere questo nuovo gruppo di risorse professionali per la nostra azienda - ha detto Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale Asl Bt - sono certa che ognuno di loro potrà dare un significativo contributo".