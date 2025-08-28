Seminario e biblioteca Vescovile di Andria
Seminario e biblioteca Vescovile di Andria
Eventi e cultura

Festival della Disperazione 2025 di Andria: riprogrammato lo spettacolo di Valerio Aprea Lapocalisse  

In programma il 5 settembre 2025, ore 21, presso il Seminario Vescovile

Andria - giovedì 28 agosto 2025 06.40
Si è chiusa lo scorso 26 luglio la IX edizione del Festival della Disperazione di Andria dal tema "Un eterno affanno", una manifestazione che ha riscosso un grande successo di pubblico. Dopo l'annullamento dell'ultimo spettacolo della rassegna: Lapocalisse con l'attore Valerio Aprea per via delle condizioni di maltempo, annunciamo la riprogrammazione dell'appuntamento.

Il 5 settembre 2025 alle ore 21 presso il Seminario Vescovile di Andria il pubblico del Festival della Disperazione avrà la possibilità di assistere a un incontro molto significativo della manifestazione che vedrà Aprea dare vita a una serie di monologhi, scritti per lui da Marco Dambrosio, dove si domanda se l'apocalisse sia davvero inevitabile. Un assolo ironico e surreale sul cambiamento, che usa comicità e assurdo per esorcizzare la paura dell'uomo della fine del mondo.

Appuntamento dunque ad Andria, il 5 settembre con l'ultimo appuntamento per fuggire dall'eterno affanno.

Sarà possibile acquistare i biglietti sia sul sito del festival a questo link https://festivaldelladisperazione.it/eventi-edizione-2025/lapocalisse/ che presso la segreteria sita in via Largo Seminario 18 ad Andria (orari 9:30 - 12:30 / 16:30 - 20:30).

Il Festival è ideato e organizzato dal Circolo dei Lettori di Andria. Si ringrazia per il sostegno Il Consiglio Regionale della Puglia, la Teca del Mediterraneo, Il Comune di Andria con gli assessorati al Futuro e alle Radici, l'Arciconfraternita Immacolata Concezione e per la collaborazione i partner Biblioteca diocesana San Tommaso d'Aquino e i Presidi del Libro.
  • Comune di Andria
  • biblioteca diocesana
  • Circolo Lettori Andria
  • festival della disperazione
