Festa della donna: le iniziative nella Asl Bt, con vaccinazioni negli uffici igiene e screening oncologici

La Regione Puglia partecipa con numerose iniziative alla Giornata internazionale della Donna, che si celebra l'8 marzo di ogni anno per celebrare le conquiste sociali, economiche, politiche e culturali delle donne e per riaffermare il principio universale dell'uguaglianza tra i generi. Anche le Aziende ospedaliere pugliesi organizzano iniziative di sensibilizzazione e promozione della salute psicofisica delle donne in tutto il territorio regionalePertanto, nella giornata di domani,organizza visite gratuite all'Ospedale di Bisceglie nei reparti di Ginecologia (in programma visite con ecografia dalle 9 alle 12,30 - prenotazioni al numero- ), Cardiologia (previste visite cardiologiche specialistiche dalle 8 alle 13), Medicina Interna (screening metabolico vascolare dalle 9 alle 13) e Oculistica (disponibilità di analisi della retina per valutare retinopatia diabetica dalle 9 alle 13,30).Negli Uffici di Igiene del territorio provinciale, invece, previsto un open day dalle 8,30 alle 12 per la vaccinazione HPV destinata a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 25 anni. Nelle sedi di Andria, Bisceglie, Trani e Barletta, inoltre, informazioni sugli screening oncologici della mammella, della cervice uterina e del colon retto a disposizione dei pazienti che rientrano nella fascia d'età interessata.