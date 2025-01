Ferrovie nord barese, Sindaco Bruno: “Ringraziamo la Regione per aver scelto questa città”

Presentati questa mattina nella stazione di Andria Sud di Ferrotramviaria due nuovi elettrotreni Alstom ETR 104, che presto saranno messi in esercizio sulla tratta ferroviaria che collega Bari, Barletta e l'aeroporto internazionale "Karol Wojtyla", alla presenza dell'assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento, il sindaco di Andria, Giovanna Bruno, il capo Dipartimento Mobilità della Regione, Vito Antonacci, il direttore generale Trasporto di Ferrotramviaria, Massimo Nitti e per Alstom Italia il Customer Director, Salvatore Dettori, e il Business Development & Public Affair Director, Valter Alessandria.«L'assessore regionale Ciliento, che ringrazio, ha voluto che ad Andria ci fosse la consegna di un nuovo convoglio di Ferrotramviaria prima di metterlo in esercizio – ha dichiarato il sindaco Bruno - Un altro tassello nella direzione dell'ammodernamento della rete ferroviaria ed anche di tutta la flotta mezzi di Ferrotramviaria, per rispondere anche a quelle che sono le legittime esigenze degli utenti, di comfort e di puntualità.Per la comunità di Andria è sempre molto importante vivere qualunque tassello che riguardi la tratta ferroviaria ma come comunità abbiamo la necessità di mettere fuori tutti quegli anticorpi che ci servono a vivere in positivo questi segni di progresso, questi segni di servizio per tutte le comunità che utilizzano la tratta ferroviaria.Stiamo seguendo quotidianamente il grande progetto di interramento – conclude il sindaco - e ci auguriamo che nei tempi previsti la città possa essere finalmente ricucita dal punto di vista urbano.E' chiaro che resta una ferita umana che nessun mezzo, nessuna inaugurazione, nessun nuovo convoglio potrà mai lenire».I due nuovi elettrotreni fanno parte della fornitura di complessivi 11 elettrotreni Alstom finanziata con circa 68 milioni di euro, consegna avviata nel 2023 che sarà completata entro il 2026.