Elezioni politiche, Forza Italia schiera con Damiani e Lanotte al collegio del Senato di Andria il sottosegretario Sisto

Alea iacta est, il dado è tratto per Forza Italia che ha ufficializzato le liste dei candidati alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre: alle 20 di ieri sera, lunedì 22 agosto è avvenuto il deposito delle candidature.Sono due i barlettani presenti in posizione utile per ricoprire lo scranno parlamentare. Per la Camera c'è Marcello Lanotte, attualmente presidente del consiglio comunale di Barletta, eletto alle scorse elezioni amministrative in Forza Italia, risultando il candidato più suffragato della maggioranza, candidato al primo posto nel collegio plurinominale Puglia - P01 (Foggia-Cerignola-Andria), assicurandosi quindi con quasi assoluta certezza un posto a Montecitorio.Per il Senato confermato il senatore uscente Dario Damiani, al secondo posto nel collegio plurinominale Puglia - P01 (Foggia-Andria-Bari-Taranto-Lecce), subito dopo la senatrice Licia Ronzulli.Purtroppo è solo al quarto posto l'avvocato andriese Tonia Pagliaro, che si presenta, quale "candidato di bandiera" per la Camera plurinominale del collegio Foggia, Cerignola ed Andria.Candidato per il collegio uninominale del Senato, collegio di Andria è invece l'attuale sottosegretario alla Giustizia, l'avvocato barese Francesco Paolo Sisto."La conferma della mia candidatura al Senato della Repubblica è un riconoscimento che mi riempie di orgoglio e che accolgo con grande senso di responsabilità". Il senatore di Forza Italia Dario Damiani sarà nuovamente in corsa per un seggio in Senato, essendo stato riconfermato per la quota proporzionale, subito dopo la capolista Licia Ronzulli. "Ringrazio per questa ulteriore opportunità il Presidente Silvio Berlusconi, sempre attento a valorizzare l'impegno profuso sui territori, e la capolista Licia Ronzulli, con la quale condivido da tempo l'impegno sul territorio. Andremo al voto il prossimo 25 settembre per eleggere un Parlamento che, per la prima volta dopo la riforma, sarà composto da un numero ridotto di parlamentari, che dovranno affrontare una legislatura molto impegnativa, considerato lo scenario interno e internazionale di crisi che purtroppo ancora persiste. Il collegio per il Senato comprende stavolta tutta la regione Puglia, per cui le problematiche da affrontare per i futuri rappresentanti eletti saranno complesse e diversificate. Forza Italia propone candidati e liste di grande qualità, con persone che hanno già dimostrato le proprie competenze impegnandosi sui territori. Sono certo che gli elettori sapranno riconoscere e premiare il nostro lavoro" dichiara Damiani.