Elezione di Papa Leone XIV: "un segno di speranza e pace per la terra di Puglia, arca di pace"

La Conferenza Episcopale Pugliese accoglie con gioia e profonda gratitudine l'elezione di Papa Leone XIV, il 267º Pontefice della Chiesa Cattolica. Il Santo Padre sin dal suo primo discorso dalla Loggia delle benedizioni di San Pietro ha lanciato un forte messaggio di pace, invitando a «costruire ponti per il dialogo» e auspicando una «pace disarmata e disarmante».La terra di Puglia, da sempre riconosciuta come "arca di pace nel Mediterraneo", si sente ancor più vicina a Papa Leone XIV. La Puglia, crocevia di culture e religioni, ha nel suo cuore la vocazione alla pace e alla convivenza fraterna, valori che il Santo Padre ha posto al centro del suo primo messaggio al mondo intero.In un tempo in cui il mondo ha bisogno più che mai di riconciliazione e dialogo, la Puglia si impegna a sostenere e diffondere l'appello di Papa Leone XIV, accompagnandolo con la preghiera e l'azione concreta per la pace, nella consapevolezza che la Chiesa è chiamata a essere faro di speranza e unità.I Vescovi delle Diocesi pugliesi invitano tutti i fedeli ad unirsi in preghiera per Papa Leone XIV affinché il suo ministero sia lungo e fecondo, guidato dallo Spirito Santo nel cammino di pace e giustizia per tutta l'umanità.