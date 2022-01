Ecco le iniziative per le vaccinazioni di adulti, giovani e bambini ad Andria

Per incentivare la vaccinazione di adulti, giovani e bambini la Asl Bt ha organizzato diverse iniziative per i prossimi giorni.Eccole nel dettaglio:- Mercoledì 12 gennaio(5-11 ANNI) adBarletta e Bisceglie d- Sabato 15 gennaioad, Barletta, Trani, Bisceglie e Canosae per Margherita di Savoia dalle 8,30 alle 13,30- Domenica 16 gennaio(5-11 ANNI) ad, Trani, Bisceglie, Canosa e Margherita- La Notte è Giovane (12-19 anni), con prenotazione il 14 gennaio a Trani dalle 20 alle 24 ed il 15 gennaio a Barletta e Margherita di Savoia dalle ore 20 alle 24.Intanto, sono stati raggiunti oggi 8 milioni di dosi di vaccini anticovid somministrati in Puglia dall'inizio della campagna vaccinale (dicembre 2020). Dalle 14.00 di oggi è possibile prenotarsi su https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/notte-giovane e tramite i consueti canali per la vaccinazione della fascia dei ragazzi 12-19 anni nelle aperture serali (dalle 20 alle 24) "la notte è giovane", di alcuni hub vaccinali venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 gennaio.